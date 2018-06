Fiorello forse | Giletti e Floris no | la Rai presenta i suoi palinsesti

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Un lungo applauso per ricordare Fabrizio Frizzi, morto a marzo dopo una malattia che l'ha colpito. La Rai ha voluto aprire con un omaggio al grande conduttore lazione deiautunnali."Abbiamo ancora negli occhi le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi", ha detto il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. "Mi colpirono le parole di una donna che disse: 'Da quando è morto mio marito cenavo ogni sera con il mio amico Fabrizio'. Questo sorriso è il volto della Rai che vogliano oggi e speriamo anche nel futuro".Poi Orfeo ha rivendicato il ruolo della Rai, che "è il servizio pubblico e lo dico fuori da retorica e con buona pace di chi vorrebbe altrimenti, spesso in conflitto di interessi o per definirla meglio per compiacenza a qualche editore ma senza accorgersi di essere distonici rispetto a quello che succede negli altri servizi pubblici dei grandi ...