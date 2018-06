Fiction Rai 2018-19 | le serie tv della prossima stagione ...

Palinsesti Rai autunno 2018 : le Fiction che vedremo : Presentati oggi i Palinsesti Rai 2018/2019: la presentazione di quello che vedremo nella prossima stagione televisiva è avvenuta oggi intorno alle ore 12 in Via Mecenate a Milano. Il discorso introduttivo del Direttore Generale Mario Orfeo Ad aprire la manifestazione il Direttore Generale Rai Mario Orfeo, emozionato e palesemente soddisfatto ha dichiarato che la Rai è la televisione più vista in assoluto: sono i numeri che parlano e quindi i ...

Rai - l'autunno caldo delle Fiction : le novità 'L'amica geniale' e 'Il nome della rosa' - TV/Radio - Spettacoli : Serie evento, eroi letterari e coproduzioni internazionali che portano i titoli di Rai fiction in giro per il mondo. Parola d'ordine per il direttore Tinny Andreatta , 'qualità', declinata in tutti i ...

Rai - da 'L'amica geniale' a 'Il nome della rosa' la nuova stagione delle Fiction : Un anno di fiction d'autore, dalla serie evento L'amica geniale tratta dai libri di Elena Ferrante diretta da Saverio Costanzo a Il nome della rosa dal capolavoro di Umberto Eco, con la regia di ...

Mentre Ero Via - al via le riprese della nuova Fiction di Ivan Cotroneo in arrivo su Rai 1 : Sono iniziate le riprese di Mentre Ero Via, una fiction nata da un'idea di Ivan Cotroneo, dedicato al ciclo di serie dedicate alla rinascita femminile che arriverà prossimamente su Rai 1

Virginia Raffaele - il botto : addio Rai - nuova Fiction sul Nove di Discovery : La Rai si fa soffiare Virginia Raffaele : l'attrice comica romana, una delle più apprezzate imitatrici degli ultimi anni, è già sul set a Trieste per una nuova fiction, dal titolo provvisorio di Come ...

Tutti gli show e le Fiction in arrivo su Rai 1 nell'autunno 2018 : Questa stagione tv è ormai giunta al termine, ma giungono già i primi rumors su ciò che vedremo dal prossimo settembre, in particolar modo su Rai 1. I palinsesti finali dovrebbero essere comunicati a breve, intanto possiamo annunciarvi quali saranno gli show d'intrattenimento e alcune fiction che arriveranno ufficialmente nel prossimo autunno sul primo canale Rai. Partendo dal daytime possiamo dire che alla guida di UnoMattina saranno ...

Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero via : tutto sulla nuova Fiction di Rai1 : Giuseppe Zero è orfano de Il Paradiso delle Signore che sicuramente diventerà una "soap" per il pomeriggio di Rai1 già dal prossimo settembre e questo lo spinge verso nuovi progetti. Uno di questi è Mentre ero via. Ad annunciarlo è stato lui stesso che sui social ha pubblicato una foto del suo ritorno sul set mettendo tra gli hashtag proprio il nome della fiction che vedrà come protagonista femminile Vittoria Puccini per la regia di Michele ...

Rai Fiction AUTUNNO 2018 : tutte le Fiction in onda il prossimo autunno sui canali Rai : Rai fiction. C’è grande attesa per le nuove stagioni di Rocco Schiavone, La porta rossa, I Medici e tante altre fiction di successo. Ma anche tanta curiosità per serie e film tv inediti, quali L’amica geniale e I nostri figli. Il palinsesto autunnale Rai sarà davvero ricco e possiamo darvi un anteprima su ciò che vedremo a partire da settembre. Rai fiction 2018, palinsesto autunnale: nuove stagioni Tantissime fiction allieteranno le ...

La Mafia uccide solo d'estate 2 - Fiction Rai1 : stasera giovedì 31 maggio 2018 : Angela e Rosario si sposano, sembra finalmente tornato il sereno nella vita dei Giammarresi ma dall'assassinio del giudice Costa rimetterà tutto in discussione.

Vanessa Incontrada e Il Capitano Maria conquistano i giovani : il segreto del successo della Fiction Rai : Sono bastate quattro puntate, di cui la prima col botto di 7 milioni di spettatori, per far sì che il web si innamorasse di Vanessa Incontrada e Il Capitano Maria. Numeri in grado di battere la concorrenza - come quella registrata nell'ultima puntata, rappresentata dal Grande Fratello 2018 - e cifre che fanno riflettere: perché ora gli utenti in rete, che hanno seguito con passione la storia della sua protagonista, richiedono a gran voce la ...

IL CAPITANO MARIA - Fiction Rai 1/ Anticipazioni 21 maggio 2018 : il segreto di Vanessa Incontrada : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce decide di non tradire Filippo, mentre la madre scopre un collegamento fra Annagreca e Guido.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:52:00 GMT)

Rocco Schiavone 2 slitta in autunno - Rai2 prepara un palinsesto ricco di Fiction : I fan del vicequestore dei romanzi di Antonio Manzini dovranno aspettare un bel po' prima di rivederlo sul piccolo schermo: Marco Giallini e Rocco Schiavone 2 torneranno in autunno. Inizialmente, la seconda stagione della fiction Rai era prevista in primavera - si parlava di maggio, più precisamente - poi l'ammiraglia ha deciso di far slittare la storia di Schiavone tra settembre e ottobre, almeno stando alle prime indiscrezioni. La prima ...

