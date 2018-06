Festa San Pietro a Modica | raccolta rifiuti regolare in viale Medaglie d' Oro

Orgosolo. Festa grande per San Pietro - tra i colori più intensi dell'isola : Uno dei centri più suggestivi della Sardegna si prepara per la grande Festa in onore dei Santi Pietro e Paolo, che concentra eventi di fede, spettacoli e tradizione nella giornata di venerdì 29 ...

La Girandola - Festa di luce a Roma per San Pietro e Paolo : fuochi pirotecnici dal Pincio sulle musiche di Ravel : Il cielo di Roma si riempie di nuovi colori, fantasmagorici, spettacoli, di storia antica. Torna la Girandola , l'antica tradizione Romana dei fuochi d'artificio a tempo di musica, venerdì, in occasione delle celebrazioni dei Patroni di Roma, Pietro e Paolo. L'...

Da mercoledì 27 all'1 luglio la Festa de San Piero de Castelo. A Pellestrina si festeggia a San Pietro in Volta : Da sabato 23 giugno fino al primo luglio spettacoli, musica con la banda dell'isola, regate, specialità a base di pesce, lotteria e celebrazioni religiose.

Torino - addio ai fuochi d’artificio : tutti con gli occhi al cielo per i droni luminosi. La Festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...

Torino - droni Intel per la Festa di San Giovanni/ Ultime notizie - video : 20 minuti di luci - colori e Subsonica : Torino, droni Intel per la festa di San Giovanni: video. Ultime notizie: 20 minuti di luci, colori e Subsonica con la coreografia che ha sostituito i fuochi d'artificio(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:48:00 GMT)

ManiFestazioni collaterali per la Festa di San Pietro a Modica : Tra le iniziative nell'ambito del calendario dei festeggiamenti in onore di San Pietro il concerto dell'orchestra barocca siciliana diretta da Litrico

La Festa di San Pietro e Paolo a Ragusa : Il clou dei festeggiamenti sarà domenica 1 luglio, ma a Ragusa si inizia già oggi in concomitanza con la natività di San Giovanni Battista

Arte e tradizioni per la Festa di San Giovanni : SPOLTORE. Il salto sul fuoco nella notte , domani, di vigilia di San Giovanni Battista, la festa del giorno più lungo nel calendario giuliano, prima che la luce del giorno inverta il suo corso, il ...

La Festa di San Giovanni Battista : Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città INEJA 2018 : Festa DI SAN GIOVANNI - SABATO 23 GIUGNO DUE INCONTRI CULTURALI DA NON PERDERE - ... : ... area spettacoli, spazio espositivo ed attività formativa "Pompieropoli" a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Imperia ore 21,00 "INEJA ieri e oggi" presentazione ...

Festa di San Giovanni 2018 : tra droni e sfilate storiche! : ... appuntamenti culturali, sportivi, musicali e vari spettacoli organizzati in diversi luoghi della città. Numerosi altri eventi si svolgeranno anche nelle giornate precedenti. I momenti clou delle ...

Domenica la Festa di San Giovanni Battista a Ragusa : Il capoluogo ibleo si appresta a vivere Domenica la festa del patrono della città e della Diocesi di Ragusa. Avviata raccolta per la festa di agosto

Inaugurata Aria di Festa : il San Daniele conquista Diletta Leotta - la conduttrice il Friuli : 'Aria di Festa è una vetrina dell'eccellenza agroalimentare, un esempio di promozione di un settore che è volano per tutto il comparto turistico regionale' . Così l'assessore alle Risorse ...

Stuprarono 18enne alla Festa di San Fermin : liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” : Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” Un tribunale in Spagna ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6000 euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della “Manada” condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale a Pamplona […] L'articolo Stuprarono 18enne alla festa di San Fermin: liberi con 6mila euro i 5 uomini del “branco” proviene da ...