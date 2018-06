Ferie o aumento? I lavoratori scelgono le prime

vanityfair

: Con me a capo del Governo porterò le ferie a 45 giorni, aumento le festività (una al mese), azzero le tasse ai commercianti. - giuseppegprete : Con me a capo del Governo porterò le ferie a 45 giorni, aumento le festività (una al mese), azzero le tasse ai commercianti. - AngeloRindone : @mpiacenonaver1 @mbmarino @bianchi_ennio @Marco85936290 @Diamante23 @Monica01874302 @ritadv100 @50GENNY… - Beppesanza : @CeraunavoltaD A ecco, sento spesso questa versione, ci dovrebbe essere un aumento dei cercatori e cercatrici visto… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Giorni diin più o un extra in busta paga. Raccontata in brevissimo è così. È la nuova via della contrattazione aziendale, un modello tedesco con applicazione e anticipazioni in Italia soprattutto in quella che sia chiama Motor Valley, la culla dell’industria meccanica nel bolognese. Qui già da tempo ai dipendenti è stata data la possibilità di scegliere fra tempo e denaro e la maggior parte ha scelto il tempo secondo studio della Fiom bolognese. «La distinzione è fra tempo di lavoro e tempo libero, non tempo di vita perché anche il lavoro è vita. Detto questo la maggior parte delle persone a cui è stata fatta la proposta ha preferito avere tempo libero» spiega il segretario della Fiom Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli. L’ultima arrivata è la Lamborghini i cui dipendenti stanno votando in questi giorni sul contratto integrativo. Prima lo hanno fatto Marposs, Samp, Bonfiglioli e ...