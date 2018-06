Fenomenologia di un' arte | il biscotto

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L'ultimo turno di partite ci offre la possibilità di affrontare ladel. A cui noi siamo molto sensibili, dopo il famigerato 2-2 di Danimarca e Svezia all'Europeo 2004, perfetto per sbattere fuori l'Italia. I biscotti sono di vario tipo, a perdere, a pareggiare, a vincere, a vincere con lo scarto opportuno. A questa ultima categoria appartiene Argentina-Perù 6-0 del 21 giugno 1978 a Rosario. La Seleccion, per andare in finale, deve vincere con almeno quattro gol di scarto, per superare il Brasile che ha giocato tre ore prima. Ne fa sei. Se ne parla ancora. I tedeschi, invece, bravi con le pagliuzze degli altri e poco avvezzi a individuare le loro travi, come spiega l'evangelista Matteo, tendono a soprassedere sul vergognoso "patto di non belligeranza" di Gijon, Mondiale 1982. Come in Russia, la Germania perde all'esordio, con l'Algeria. Nel gruppo ci sono anche ...