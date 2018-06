Federica Sciarelli | Un programma con Franca Leosini? Subito! È una formidabile

Federica Sciarelli : «Un programma con Franca Leosini? Di corsa» : «Scherzando, in redazione ho detto: ‘Se sparisco io, campate di rendita per due mesi‘. Poi mi pento, perché su certe fughe non è il caso di scherzare». È una Federica Sciarelli scoppiettante quella che si confessa sulle pagine di Sorrisi, soddisfatta per gli ascolti dell’ultima edizione di Chi l’ha visto? e pronta a godersi le ferie, ma senza tralasciare il lavoro. «Non stacchiamo mai: stiamo organizzando turni serrati perché le ...

Raccomandati in Rai - Federica Sciarelli : "Non vengano da me..." : "Visto che si parla di schedare i Raccomandati in Rai, lo vogliamo ricordare che io ho vinto un concorso? Insomma, non vengano a cercare me". Federica Sciarelli, come sua abitudine, non le manda a dire e in un'intervista pubblicata oggi su Tv Sorrisi e Canzoni commenta l'intenzione del vice-premier Luigi Di Maio di 'debellare' i Raccomandati nelle aziende di Stato, partendo dalla Rai. Per la giornalista, in forze al Tg3 dal 1987 sotto la ...

Ascolti TV 13 giugno 2018/ Boom per Federica Sciarelli : flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali : Ascolti TV del 13 giugno 2018: Boom per Federica Sciarelli con Chi l'ha visto: flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali, bene "Il supplente" su Rai2, tutti i dati.

Federica Sciarelli furiosa contro il disturbatore : «Se è uno scherzo - è di cattivo gusto» : Aveva promesso di non farlo più e invece ci è ricascato. Facendo arrabbiare nuovamente Federica Sciarelli. Niente da fare: Michele Caruso non riesce proprio a trattenersi da telefonare a Chi l'ha ...

Francesca Reggiani/ Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli (La Vita in Diretta) : Francesca Reggiani a La Vita in Diretta: "Perché ho scelto di imitare Sabrina Ferilli e Federica Sciarelli". L'attrice comica si è raccontata in un'intervista con Francesca Fialdini

Federica Sciarelli col suo 'Chi l'ha visto' straccia la finale di Europa League : Anche in una serata di grande calcio, con la finale della Europa League tra Atletico Madrid e Olympique di Marsiglia visibile 'in chiaro', Federica Sciarelli si dimostra la regina della tv. Il suo '...