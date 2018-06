Fango nel mare di Paola | Legambiente chiede controlli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018)Calabria rende noto che ildi(CS) “nei giorni scorsi a seguito delle giornate di pioggia si è presentato sporco con evidenti e presumibili sversamenti di fanghi di depurazione“. “Probabilmente si è davanti ad un illecito e se è tale ne va accertata la responsabilità per la sua gravità e vanno puniti quanti si sono resi rei di tale atto criminale, in quanto non è ammissibile continuare a guardare ed essere inerti ed inermi innanzi a tali scempi e devastazioni. Sembrerebbe infatti che approfittando del maltempo i fanghi dei depuratori non vengano smaltiti correttamente, ma semplicemente buttati a“, spiega l’associazione che per tale motivo “alle Capitanerie di Porto, alle Procure ed alle varie forze dell’ordine di vigilare, controllare e reprimere questi illeciti“. Il presidente regionale di...