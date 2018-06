Falsi miti e verità scomode sui migranti

Tra paure e Falsi miti - in cosa credono (e non credono) i no vax : Per decenni sono stati considerati, a ragione, una svolta decisiva nella storia dell'umanità, capaci di estirpare rapidamente e a poco prezzo malattie che nei secoli hanno falcidiato l'umanità. È grazie ai vaccini che piaghe come il tifo, il vaiolo, la poliomielite, la tubercolosi, sembravano sconfitte per sempre. Oggi la situazione è molto diversa: scomparsa o sfumata la memoria di quelle terribili ...

5 Falsi miti su come facciamo shopping : Compriamo più volentieri online o nei negozi? Ed è vero che "cerchiamo sempre qualcosa di nuovo"? The post 5 falsi miti su come facciamo shopping appeared first on Il Post.

10 Falsi miti sull'albinismo : Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'albinismo. Ecco 10 cose che dobbiamo ricordarci

10 Falsi miti sull’albinismo : (foto: Getty Images) Albino. Quante volte abbiamo pronunciato questa parola? Tante, poche, forse mai? “Credo che nel mondo occidentale il problema principale sia un elevato livello di ignoranza su questa condizione“, racconta Ikponwosa Ero, albina di origini nigeriane, esperta indipendente sul tema dell’albinismo alle Nazioni Unite per mandato del Consiglio per i diritti umani. “Questa malattia è molto rara in occidente e ...

Tra bufale e Falsi miti - 150 luoghi comuni smascherati dall’Istituto Superiore della Sanità : Sono 150 le bufale smascherate dall’ISS e il rischio di mala informazione è altissimo se si pensa che un italiano su tre naviga in Rete proprio per ottenere informazioni (il 90% lo fa proprio per cercare informazioni su patologie specifiche). Tra le tante informazioni errate ne sono state individuate 150 tra quelle che girano maggiormente sul tema della salute. Ad ogni informazione ingannevole l’ISS ha aggiunto la spiegazione ...

Tutto su osteoporosi e fragilità ossea : cause - campanelli d’allarme e Falsi miti da sfatare [INFOGRAFICA] : Sempre più spesso le tematiche della salute sono, oggi, oggetto di fake news, ovvero informazioni, per lo più veicolate dal web, che raccontano falsità su patologie, diagnosi, terapie, farmaci, effetti collaterali e quant’altro. Un trend dal quale non sfugge neppure l’osteoporosi che, pur essendo una delle patologie più diffuse nel mondo (in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne e 1 milione di uomini ed è responsabile, ogni anno, di oltre ...

Quanto ne sanno gli italiani di alimentazione? Ecco i Falsi miti più diffusi : Il food invade la TV e domina il web, rivoluzionando la nostra relazione con il cibo e le scelte alimentari. Una grande mole di informazioni ‘a portata di click’, sempre più emozionali, improntate ai concetti di bellezza e salutismo ad ogni costo, dominate da falsi miti e soluzioni prive di evidenze scientifiche che mettono a rischio la salute dei cittadini. Anche perché 7 italiani su 10 mostrano uno scarso livello di alfabetizzazione ...

Falsi miti alimentari : riabilitiamo il fritto (e persino il glutine). Un nutrizionista smonta le fake news su FqMillenniuM : Le uova sono indigeste e fanno male al fegato: peccato che non sia vero. Il latte magro contiene meno calcio: affermazione incauta, ne contiene di più. La pasta di sera fa ingrassare: falso. E via e via, fino ad arrivare a “99 idee sbagliate su cosa e come mangiamo”. Il manifesto contro le fake news a tavola si intitola Miraggi alimentari (Laterza) di Marcello Ticca, medico nutrizionista, fra i padri delle “linee guida per una sana alimentazione ...

Sfatati i Falsi miti del latte : berlo da adulti fa male? Fa ingrassare? Previene l’osteoporosi? [INFOGRAFICA] : Anche quest’anno Parmalat, azienda leader nel mercato del latte in Italia, conferma il proprio impegno nel promuovere l’importanza del latte nell’alimentazione, aderendo al World Milk Day 2018, promosso dalla FAO, e aprendo al pubblico lo stabilimento produttivo di Collecchio, in provincia di Parma. “Partecipare a questa Giornata, voluta dalla FAO e dedicata a un alimento così prezioso e importante come il latte, è per noi motivo di orgoglio ma ...

Dieta e salute : ecco i Falsi miti a tavola : Spesso e volentieri, nel preparare il pranzo o la cena si sceglie di cucinare determinati alimenti poiché vi è la convinzione comune che facciano bene alla salute. Tante volte non è però così: ecco tutti i falsi miti a tavola, raccolti dal sito Cracked, così da fare chiarezza.I grassi non causano un aumento di peso ma aiutano a saziare e a consumare meno calorie. Bisogna scegliere però quelli buoni, contenuti ad esempio in alimenti come avocado, ...

Sesso - fake news e Falsi miti : così l'uomo non è più lo stesso : Fare tanto Sesso non causa il cancro alla prostata, nemmeno se le partner sono diverse da quella 'ufficiale'; il testosterone non fa male al cuore; andare in bicicletta non aumenta le probabilità di 'flop' a letto. Anche sulla...

Ereditaria e stagionale - i Falsi miti sulla Bpco : Milano, 8 mag. , AdnKronos Salute, - Secondo le proiezioni è candidata a diventare nel giro di pochi anni la terza causa di morte sul pianeta dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, eppure la ...

Made in Italy : sette Falsi miti sulle imprese italiane : Export, acquisizioni, brand: una ricerca dell'Università di Pavia mette in discussione i luoghi comuni sulle nostre aziende