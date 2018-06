False accuse a un immigrato ' terrorista' per avere l' encomio | arrestati tre carabinieri

Arrestati tre carabinieri - False accuse a immigrato : Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano , Napoli, , due sottufficiali ed un appuntato , sono stati Arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del ...

False accuse a un immigrato - arrestati tre carabinieri di Giugliano : Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano, in provincia di Napoli, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord.Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma. Le accuse sono di falso ...

