False accuse a immigrato | arrestati tre carabinieri nel Napoletano

Arrestati 3 carabinieri per False accuse a un immigrato : A Napoli, i tre militari avevano fermato un cittadino ghanese con l'accusa di possedere armi e di un presunto coinvolgimento in attività terroristiche - I tre carabinieri sono stati già sospesi dall'...

False accuse a un immigrato - arrestati tre carabinieri di Giugliano : Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano, in provincia di Napoli, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord.Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma. Le accuse sono di falso ...

