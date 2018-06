Facebook ferma i suoi droni

Governo - Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali : “Vanno fermate le proprietà che stanno delocalizzando” : Di ritorno dalla Puglia, dove ha lanciato la volata finale per le elezioni amministrative ai candidati sindaci Cinquestelle, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha mostrato su Facebook alcuni documenti relativi a crisi e vertenze aziendali. “La delocalizzazione, soprattutto se l’azienda ha preso soldi dallo Stato, non deve essere permessa”. L'articolo Governo, Di Maio mostra su Facebook le vertenze ...

Facebook conferma condivisione dati con Huawei e altre società cinesi : Facebook ha annunciato di avere condiviso i dati degli utenti con partner di almeno quattro società cinesi tra cui Huawei, il terzo produttore di smartphone al mondo, che è stato sottoposto a controllo da parte delle agenzie di intelligence statunitensi in merito a problemi di sicurezza. Facebook non smentisce la sua natura La società di social media ha affermato che Huawei, produttore di computer Lenovo Group e produttori di smartphone OPPO e ...

Uganda - tassa su Facebook e Whatsapp per ripagare il debito e fermare i gossip : Uganda, tassa su Facebook e Whatsapp per ripagare il debito e fermare i gossip La sua applicazione incontrerà parecchi ostacoli: molte Sim non sono registrate e solo due terzi di chi possiede un cellulare usa internet Continua a leggere L'articolo Uganda, tassa su Facebook e Whatsapp per ripagare il debito e fermare i gossip proviene da NewsGo.

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Cambridge Analytica chiude. La società al centro dello scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...

Reggio Emilia - una rugbista in gravi condizioni - il padre su Facebook : la medicina si ferma - la fede no : Reggio Emilia, una rugbista in gravi condizioni, il padre su Facebook: la medicina si ferma, la fede no Rebecca Braglia è caduta durante una partita fra la sua squadra e il Ravenna. Ha sbattuto violentemente la testa e ora si trova in rianimazione. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Continua a leggere

Facebook : fondatore WhatsApp conferma addio - 'vado avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook vince sfida #DeleteFacebook e conferma posizione dominante in mobile advertising : Lo scandalo Cambridge Analytica , per ora, non solo non affossa la redditività di Facebook ma non ha nessun impatto rilevante sui suoi risultati di bilancio. La trimestrale, che si riferisce ai primi ...

Cambridge Analitica non ferma Facebook : utili e ricavi sopra le stime : Teleborsa, - Lo scandalo Cambridge Analitica e la conseguente campagna anti-Facebook non sembrano aver minato la voglia di social degli utenti. Ieri sera a Wall Street chiusa il colosso americano ha ...