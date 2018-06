Faccio il misterioso su Death Stranding perché la gente vuole risposte pronte

eurogamer

(Di mercoledì 27 giugno 2018) In occasione di un'intervista a Variety, il maestro giapponese Hideo Kojima ha discusso alcuni aspetti riguardo la presentazione al pubblico del suo.In particolare Kojima ha parlato del mistero che aleggia intorno al gioco, in gran parte alimentato dall'approccio che egli stesso ha deciso di adottare per svelare la sua nuova creazione."Viviamo nel mondo dei social network, in quest'epoca laè abituata ad avereimmediate, ma non solo: vogliono sapere cosa giocano. Questo mi piace, questo non mi piace, questo va bene, questo no, laavereche dicano loro cosa devono pensare" ha commentato lo sviluppatore.Read more…