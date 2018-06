F1 – Niente Gp della Germania dal 2019? Manca l’accordo | i dettagli

Niente immagini di Regeni nei video della metropolitana del Cairo : Le Procure di Roma e d'Egitto: diversi buchi nei filmati recuperati, servono ulteriori indagini tecniche

Lifeline entra in acque maltesi - ma Niente attracco : “Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da sei giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso di entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non di attraccare, come conferma il ministro dell’Interno Michael Farrugia. Il motivo? La trattativa con i paesi Ue affinché accolgano ...

Lifeline in acque maltesi : “Niente attracco? Colpa della Germania”. Berlino sull’orlo della crisi politica : Già ieri l’accordo sembrava finalizzato: la nave Lifeline sarebbe approdata a Malta. E invece no: l’imbarcazione della ong tedesca, da cinque giorni al largo nel Mediterraneo, ha ricevuto il permesso per entrare in acque maltesi – e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo – ma non quello per attraccare. Il motivo? La Germania non vuole accogliere parte dei 234 migranti a bordo, conditio sine qua non posta da La ...

Vaccini - il Ministro della Salute frena sulle dichiarazioni di Salvini : “Sono fondamentali - Niente polemiche strumentali” : “Voglio ribadire ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i Vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria. E che in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Tutte le polemiche sono solo strumentali e finalizzate a creare un circo mediatico che a me non interessa alimentare”. Lo afferma il Ministro della Salute Giulia ...

Lifeline soccorre 400 naufraghi al largo della Libia. Salvini : “Niente porti in Italia - portateli in Olanda” : A pochi giorni dal vertice straordinario in programma a Bruxelles sulla gestione delle politiche migratorie a livello comunitario il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lancia un avvertimento ai leader europei: «Non possiamo pagare sei miliardi l’anno all’Ue e ricevere dita negli occhi. Non vorrei essere costretto a ridiscutere questo contributo...

Annunciate le sei coppie di Temptation Island 2018 : Niente tronisti e primo falò in attesa della messa in onda : I fan di Uomini e donne e del trono classico sembra che quest'anno dovranno fare a meno delle loro amate coppie in Temptation Island 2018. La nuova edizione del reality estivo sui sentimenti si prepara a tornare dal 5 luglio (data ancora non confermata ufficialmente) su Canale 5 in prime time ma proprio in questi giorni le coppie di Temptation Island 2018 sono partite per la Sardegna. La prima settimana sta per terminare e fidanzati e ...

Stadio Roma - Parnasi : “Della Capitale non frega Niente a nessuno” : Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Parnasi: “Della Capitale non frega niente a nessuno” proviene da NewsGo.

Esami gratis e Niente fila : medici - deputati e magistrati nella lista della dottoressa che faceva favori agli amici : MILANO File saltate, Esami gratuiti. Lo studio di Ermanna Chiari, 62 anni, medico in forze agli Spedali civili di Brescia e responsabile del laboratorio di eco-cardiografia, era una pacchia. La ...

Salvini : Niente Italia per le due navi Ong al largo della Libia. Merkel : «Serve soluzione europea» : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo...

Salvini : “Niente porti italiani neppure per le navi Lifeline e Seefuchs ora al largo della Libia” : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna, altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovran...

Mondiali Russia 2018 - Niente sconti da parte della polizia inglese : fermati a Londra 1300 hooligans : La polizia di Londra ha fermato 1300 hooligans in partenza per la Russia, intimandogli di consegnare il passaporto Le autorità britanniche hanno impedito la partenza per la Russia a oltre 1.300 hooligans, già noti alle forze dell’ordine per i loro comportamenti violenti, intimando loro di consegnare il passaporto. Lo ha riferito l’Home Office, spiegando che i destinatari del provvedimento sono tutti ultrà con “un passato di ...

Cara Annunziata - Niente omertà Ora grida il nome della tua fonte : Cara Annunziata, ben venga l'ammissione che qualcuno si è approfittato di te per scatenare il caos sui mercati, ma devi gridare il nome di chi gioca questi tiri per scopi neppure tanto "misteriosi" Segui su affaritaliani.it

Cara Annunziata - Niente omertà Ora grida il nome della tua fonte Ha scatenato il caos sui mercati : Cara Annunziata, ben venga l'ammissione che qualcuno si è approfittato di te per scatenare il caos sui mercati, ma devi gridare il nome di chi gioca questi tiri per scopi neppure tanto "misteriosi" Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 giugno : “Cancello subito la svuota-carceri. E basta bavagli” “Niente cella ai condannati fino a quattro anni? Mina la certezza della pena” : L’intervista – Alfonso Bonafede “Stop ai decreti su intercettazioni e svuota-carceri” Il neo-ministro della Giustizia indica le sue priorità di Luca De Carolis Prima gli ungheresi di Marco Travaglio Èdifficile parlare di Salvini senza cascare nei suoi giochetti. Che sono due. 1) Occupare ogni giorno tg, talk show, giornali e siti per far credere che al governo ci sia solo lui e solo lui vegli insonne sui problemi degli italiani. 2) ...