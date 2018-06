F1 Mercedes | Wolff | «Saranno decisivi i dettagli»

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

F1 – Wolff e il retroscena sul nuovo motore Mercedes : “lo avevamo già in Canada - ma…” : Toto Wolff, l’ottima prestazione della Mercedes al Paul Ricard e la chicane da eliminare: le sensazioni del team principal delle Frecce Argento dopo le qualifiche del Gp di Francia Giornata di qualifiche, ieri al Paul Ricard: il più veloce è stato Lewis Hamilton, che ha conquistato la pole position del Gp di Francia, seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila invece per Sebastian Vettel, affiancato da Max Verstappen. ...

F1 Mercedes - Wolff : «Dobbiamo essere al nostro meglio ogni fine settimana» : TORINO - La Mercedes in Canada non ha potuto utilizzare l'aggiornamento della propria power unit, che farà il suo debutto in Francia. Il team principal Toto Wolff questa volta medita rivincita ...

F1 Mercedes - Wolff : «Dobbiamo svegliarci» : ROMA - Il secondo posto di Valtteri Bottas non ha addolcito un weekend negativo per la Mercedes. Ne è consapevole il team principal Toto Wolff che ai microfonio di Sky Sport ha sfogato la sua amarezza: ' Siamo arrivati a Montreal pensando che la nostra macchina sarebbe stata forte. Purtroppo torniamo a casa con la consapevolezza che, almeno per adesso, Ferrari può ...

F1 - furia Wolff contro la Mercedes : “è un risultato di merda - ci saranno delle severe conseguenze” : Toto Wolff ha analizzato il risultato ottenuto dalla Mercedes in Canada, etichettandolo come un risultato di merda Il secondo posto di Valtteri Bottas non può bastare alla Mercedes per salvare il week-end del Canada, dove il team campione del mondo si sarebbe aspettato di uscire con una vittoria, visto il dominio di Hamilton negli ultimi anni. Photo4 / LaPresse Un boccone amarissimo da ingoiare per Toto Wolff che, intervenuto ai microfoni ...

F1 - Wolff conferma le difficoltà della Mercedes : “Hamilton soffre le hypersoft - questo ha fatto la differenza in qualifica” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle difficoltà avute da Hamilton in qualifica, sottolineando come ogni minimo errore in questa stagione viene pagato a caro prezzo Qualifica da dimenticare per Lewis Hamilton in Canada, il pilota della Mercedes ha chiuso al quarto posto distante da Sebastian Vettel, riuscito a sua volta a riportare la Ferrari in pole a Montreal dopo 17 anni. Photo4 / LaPresse Un pomeriggio difficilissimo per il ...

F1 Mercedes - Wolff : «Rispetto al passato la battaglia è più feroce» : ROMA - La Mercedes e Lewis Hamilton cercheranno di sfruttare una pista particolarmente favorevole come quella di Montreal per mantenere la vetta in entrambe le classifiche. In vista della gara è ...

Formula 1 - Mercedes/ Gp Canada 2018 - Toto Wolff : a Montreal tutti con una nuova power unit aggiornata : Formula 1: alla vigilia del Gp del Canada 2018 Toto Wolff annuncia che tutte le vetture motorizzate Mercedes monteranno una nuova power unit. Le frecce preparano Montreal.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:38:00 GMT)

F1 – La Mercedes furiosa con la FIA - Wolff non le manda a dire : “questione Ferrari? Tutto questo è inquietante” : Toto Wolff si è scagliato contro la FIA per aver fatto i nomi di Allison e Sassi nell’ambito dei chiarimenti chiesti riguardo la batteria della Ferrari-- Toto Wolff non ci sta, il comportamento della FIA non è andato giù al team principal della Mercedes che non le ha mandate a dire a Charlie Whiting e ai suoi collaboratori. Il fatto di personalizzare la richiesta di informazioni nei confronti della batteria della Ferrari ha fatto infuriare ...

F1 - la Mercedes gioca in difesa a Montecarlo : Wolff e Lauda mettono già le mani avanti : Viste le difficoltà incontrate dalla Mercedes durante il week-end, Lauda e Wolff hanno sottolineato come Hamilton e Bottas giocheranno in difesa Non sarà certamente una gara facile per la Mercedes a Montecarlo, Red Bull e Ferrari sembrano avere una marcia in più rispetto al team campione del mondo che, tuttavia, non ha nessuna intenzione di partire battuto. Il terzo posto di Lewis Hamilton, su un circuito che non permette i sorpassi, non regala ...

F1 - il giovane Andrea Kimi Antonelli invitato a Montecarlo dalla Mercedes : consegnato un regalo speciale a Toto Wolff : Il giovane kartista 12enne messo sotto contratto dalla Mercedes ha voluto regalare a Toto Wolff il trofeo vinto ad Adria, nella categoria Mini della WSK Champions Cup La Mercedes non si è di certo dimenticata di Andrea Kimi Antonelli, il giovane pilota 12enne messo sotto contratto qualche mese fa. Il team campione del mondo ha invitato il kartista bolognese a Montecarlo, per fargli respirare l’aria della Formula 1 in uno dei circuiti più ...

Wolff/ “A Monaco - Ferrari e Red Bull favorite - le nostre Mercedes dovranno ‘lottare’ con il passo lungo” : Wolff: “A Monaco, Ferrari e Red Bull favorite, le nostre Mercedes dovranno ‘lottare’ con il passo lungo”. Il commento del direttore esecutivo delle Frecce d'Argento in vista di Monaco(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:20:00 GMT)

F1 – La Mercedes a Monaco per riscattare la delusione del 2017 - Wolff non ha dubbi : “i favoriti? Ferrari e Red Bull - ecco perchè” : Toto Wolff, il Gp di Monaco e i favoriti alla vittoria: il team principal Mercedes non ha dubbi Tutto pronto per il sesto appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti si preparano per l’attesissimo Gp di Monaco che, come sempre, regalerà emozioni uniche e speciali. Uno scenario fantastico, quello di Montecarlo, coronato dallo spettacolo che i piloti riusciranno a realizzare in pista. A caccia del riscatto dopo i deludenti risultati ...

F1 - Mercedes - Wolff rivela : 'Regolamenti 2019? Non si può sempre porre dei veti' : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Auto Motor Und Sport, Toto Wolff ha parlato dei regolamenti 2019, sottolineando come Mercedes si sia presa il giusto tempo per valutare il concept aerodinamico proposto dalla Federazione Internazionale per il ...