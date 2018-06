Ezio Bosso | tutti in piedi per il suo discorso al Parlamento europeo Il pianista

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ile compositoreè stato ospite alper la conferenza di alto livello sulla cultura europea. In oltre 6 minuti di, il musicista, visibilmente emozionato, ha intrecciato arte, musica, aneddoti della sua vita e sentimento d’appartenenza all’Europa.“Da quando ho 4 anni sono abituato a essere– ha raccontato – Noi che dedichiamo la nostra vita alla musica sin da piccoli frequentiamo germanoaustriaci come Beethoven, o francesi come Debussy, o tedeschi come Brahms e Mendelssohn. Vedete, non c’è un confine. La musica non è solo un linguaggio ma una trascendenza, che è ciò che ci porta oltre”.ha anche ricordato anche il direttore d’orchestra Claudio Abbado. “40 anni fa inventò l’orchestra dei giovani dell’allora comunità europea. Da allora imparammo che eravamoun’unica orchestra