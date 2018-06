Ex parlamentari contro taglio vitalizi | Di Maio | ' Mondo alla rovescia'

Vitalizi - ex parlamentari minacciano class action contro Fico : Questa mattina il Presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che è pronta la delibera sui Vitalizi che prevede il taglio dal 40% al 60% di 1338 Vitalizi . La terza carica dello Stato l'ha illustrata stamane all'Ufficio di Presidenza i cui membri dovranno esaminarla per presentare eventuali proposte di modifica entro il 5 luglio e passare poi alla votazione tra il 9 e il 13 luglio. ...

Vitalizi - gli ex parlamentari contro il taglio : “Colpisce gli anziani - l’assegno diminuisce da 4725 euro a 677” : Gli ex parlamentari protestano contro il taglio dei Vitalizi disposto dalla delibera presentata stamane all'Ufficio di presidenza della Camera e si scagliano contro il provvedimento: "L'intervento è incostituzionale e i parametrati adottati privi di fondamento giuridico. A G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il Vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per ...