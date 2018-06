Ex concorrente di un reality si lancia dal 19° piano Non sopportava l' anonimato

“Sono alla fame”. Da concorrente simbolo del Gf15 alla disperazione. La confessione a pochi giorni dalla chiusura del reality : Sono passate poche ore dalla fine dell’edizione numero 15 del Grande Fratello. alla fina ha trionfato Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, ma più che la sua vittoria a tenere banco adesso sono le dichiarazioni di un altro concorrente che starebbe passando, per sua stessa ammissione, un momento di difficoltà economiche molto serie. Parliamo di Baya Dame che si ritrova con un pugno di mosche in mano: “Sono rovinato, mi stanno aiutando i ...

Stupro al reality : concorrente violentata da uno dei vip in gara Video : È stata violentata durante il reality in cui era concorrente. La tremenda sventura è capitata alla figlia dell’attuale commissario tecnico della nazionale del Marocco, Hervé Renard, la cui primogenita di 21 anni, Candide aveva deciso di partecipare al format francese Koh-Lanta, un reality simile a Survivor e a L'Isola dei Famosi, ma con nome diverso. La giovane ha denunciato l’accaduto al giornale Le Parisien, accusando un altro concorrente, che ...

Stupro al reality : concorrente violentata da uno dei vip in gara : È stata violentata durante il reality in cui era concorrente. La tremenda sventura è capitata alla figlia dell’attuale commissario tecnico della nazionale del Marocco, Hervé Renard, la cui primogenita di 21 anni, Candide aveva deciso di partecipare al format francese Koh-Lanta, un reality simile a Survivor e a L'Isola dei famosi, ma con nome diverso. La giovane ha denunciato l’accaduto al giornale Le Parisien, accusando un altro concorrente, che ...

Reality choc : concorrente violentata durante le riprese Video : Bufera sulla nuova stagione di Koh-Lanta, Reality Show francese, in onda sul canale TF1, caratterizzato da un format che ricorda un po' Survivor ed un po' l'Isola dei Famosi. Il programma ambientato alle Isole Figi, infatti, è stato annullato per un episodio gravissimo accaduto durante le riprese: una giovane concorrente, Candide Renard, 21 anni, famosa per essere la figlia di Hervé Renard, attuale ct del Marocco, è stata stuprata. Il programma, ...

Reality choc : concorrente violentata durante le riprese : Bufera sulla nuova stagione di Koh-Lanta, Reality show francese, in onda sul canale TF1, caratterizzato da un format che ricorda un po' Survivor ed un po' l'Isola dei Famosi. Il programma ambientato alle Isole Figi, infatti, è stato annullato per un episodio gravissimo accaduto durante le riprese: una giovane concorrente, Candide Renard, 21 anni, famosa per essere la figlia di Hervé Renard, attuale ct del Marocco, è stata stuprata. Il programma, ...

“Cose strane…”. GF - il concorrente “parla” e la regia spegne i microfoni. Il video incastra il reality : L’Isola dei famosi è iniziata da qualche settimana ma Striscia la Notizia non aveva ancora affrontato a modo suo l’argomento. Vi ricordate quanto ci dava dentro con l’Isola dei famosi? Ogni giorno il tg satirico di Antonio Ricci trovava qualche magagna nel reality. Una volta una concorrente sembrava avere un cellulare; un’altra volta (anzi, più di una) i giochi sembravano truccati, per non parlare del canna-gate al quale Striscia ha dedicato ...

“È andato con gli uomini”. Gf : la bomba di Vladimir Luxuria. Il concorrente del reality è al centro del gossip e le ultime voci su di lui stupiscono molto - dato il tipo. Ma l’opinionista non ha dubbi : “Detesto l’ipocrisia” : Nuove rivelazioni a Domenica Live riguardo al Grande Fratello. In particolare uno dei concorrenti del reality è stato individuato da Vladimi Luxuria che ha voluto svelare un aspetto, tutto da verificare, riguardo al passato di Simone Coccia Colaiuta. Secondo quanto sostiene l’opinionista, il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane avrebbe avuto delle relazioni omosessuali in passato. La prima a lanciare il pettegolezzo è ...