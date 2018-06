Evade dai domiciliari per andare dallo zio | è la quarta volta

Roma : Evade dai domiciliari per andare alla Posta - arrestata : Roma – Nonostante fosse agli arresti domiciliari ha deciso di allontanarsi ed andare all’ufficio Postale. Due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella l’hanno riconosciuta e arrestata. In manette una 57enne Romana, senza occupazione, agli arresti domiciliari per vari furti commessi. Allontanatasi dalla sua abitazione la 57enne e’ arrivata all’ufficio Postale. Ma sfortunatamente per lei e’ stata riconosciuta ...

Evade dai domiciliari - arrestato di nuovo : PIZZIGHETTONE - Evade dai domiciliari, viene arrestato nuovamente e portato in carcere. Protagonista un egiziano di 43 anni che era sottoposto alla misura dei domiciliari perché aveva introdotto ...

Evade dai domiciliari a Pontecagnano : arrestato 20enne : Approfondimenti Delitto di Sapri, Gabriele Milito Evade dai domiciliari e torna in carcere 23 maggio 2018 Un ragazzo di 20 anni, L.C le sue iniziali, di Pontecagnano Faiano , è stato arrestato per ...

Non ha i soldi per mangiare - Evade dai domiciliari e arriva fino al carcere a piedi : Stava scontando una pena ai domiciliari, ma la disperazione ha preso il sopravvento anche sulla ragione: un 49enne di Nola, con alle spalle una sfilza di reati, ha scelto coscientemente di farsi arrestare pur di mettere...

Crova : Evade dai domiciliari per andare al bar : evade dagli arresti domiciliari per andare al bar. Il protagonista di questa storia, avvenuta nei giorni scorsi, è un uomo di 58 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti di stupefacenti. ...

Evade dai domiciliari e aggredisce una donna sferrandole un pugno al volto : VILLA CASTELLI - Evade dai domiciliari e aggredisce una donna sferrandole un pugno al volto. Arrestato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un 43enne di Torre Santa Susanna. I fatti risalgono alla ...

Agrigento : Evade dai domiciliari e scippa un’anziana - torna in carcere : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – evade dagli arresti domiciliari e scippa un’anziana donna. torna in carcere un ventenne romeno. E’ accaduto a Canicattì, nell’agrigentino. La vittima, una donna di 78 anni, è stata scippata mentre passeggiava in centro. In quel momento lungo la strada stavano transitando altre persone ma il giovane “incurante della situazione, si è avvicinato in modo fulmineo alla vittima strappandole ...