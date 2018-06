Eurolega | l' Olympiacos riparte da David Blatt

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce alle Final Four! Sconfitte Olympiacos e Baskonia : Le prime due squadre ad accedere alle Final Four di Eurolega sono lo Zalgiris Kaunas e il Fenerbahce. Per i lituani è un risultato storico, perchè tornano a giocare per il titolo europeo dopo la stagione 1998-1999, quando si laureò Campione d’Europa battendo in Finale la Virtus Bologna. Per i turchi, invece, è la quarta qualificazione consecutiva e la squadra di Obradovic potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Un vero e ...

Eurolega - Davies superbo. Olympiacos ko e sotto 2-1 : ROMA - Lo Zalgiris Kaunas è ad un passo dalla conquista di un pass per le Final Four di Belgrado. In gara 3, giocata tra le mura amiche della Zalgirio Arena, gli uomini di Sarunas Jasikievicius non ...

Eurolega - Fenerbahce sul 2-0. Vince l'Olympiacos : ROMA - Il Fenerbahce non manca l'appuntamento con la vittoria e sconfigge il Baskonia Vitoria 95-89 portandosi sul 2-0 nella serie dei quarti di finale. Sugli scudi tra i campioni d'Europa l'ex ...