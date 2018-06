Esplodono bombole di gas nel garage | poi l' incendio | due feriti | tra cui un pompiere

today

: RT @romatoday: Incendio a La Storta: esplodono bombole del gas in un garage, due feriti. Uno è un vigile del fuoco - nicola_atlante : RT @romatoday: Incendio a La Storta: esplodono bombole del gas in un garage, due feriti. Uno è un vigile del fuoco - romatoday : Incendio a La Storta: esplodono bombole del gas in un garage, due feriti. Uno è un vigile del fuoco… - alessandrotdl : Oh cazzo, non era una caccia all'uomo. Incendio a La Storta: esplodono bombole del gas in un garage, due feriti. U… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Esplosione in una palazzina in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto, in via Eligio Possenti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. Nell'edificio si è poi sviluppato un violento...