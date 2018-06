ilfattoquotidiano

: Esercito Usa, i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO - Cascavel47 : Esercito Usa, i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO - MarcoScafati1 : #Esercito #Usa, i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una #ruota-robot – FOTO e VIDEO - FabioCosta_USA : La pace in Europa è stata garantita ed è ancora garantita dal North Atlantic Treaty Organization la NATO non la UE… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuovaa geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore elettrico da 136 Cv di potenza massima – con 3 rapporti e sistema frenante raffreddato a liquidi incorporato-, lo stesso che potrebbe sostituire le unità endotermiche su altri blindati. Va da sé che l’architettura di questadel futuro rende il veicolo che ne è equipaggiato quasi inarrestabile, nonché a prova di foratura: manca infatti il pneumatico, sostituito da un robusto copertone in gomma. Laè stata messa a punto ...