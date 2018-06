Era internato in Germania | riceve la lettera di sua sorella 74 anni dopo

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) «Caro fratello, ci giunse gradito il tuo scritto. Sento che godi di ottima salute, come al presente tutti noi». Comincia così lache 74fa, nel 1944, Maria Pettinà scrisse a suo fratello Giov. E che è arrivata a destinazione solo adesso,avere attraversato l’Italia, la, il tempo di guerra e quello di pace. All’alpino più anziano d’Italia, che ha 104e vive a Malo, nel Vicentino, l’ha consegnata a mano la, a cui l’ha fatta avere, tramite lo storico Igino Colbacchini, un ricercatore vicentino appassionato di storia militare, Stefano Tortora, che l’ha recuperata fra i documenti storici del periodo. Quando quellafu spedita, Gioverain, in uno dei campi di lavoro, dove si produceva zucchero, costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu fatto prigioniero dai tedeschi il 12 settembre 1943, in Albania,essersi ...