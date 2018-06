Equitazione | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia di bronzo nel salto ostacoli! Il

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Cinque giovani rampanti, cinque cavalieri di talento che proveranno a far spiccare il volo all’Italia del salto ostacoli in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. In una competizione con pochi big, gli azzurri proveranno ad essere grandi protagonisti nella prova a squadre e nella gara individuale, che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. I due figli d’arte Francesco Arioldi e ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Un’Italia giovane e battagliera darà la caccia al podio nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Gli azzurri parteciperanno mercoledì 27 giugno alla prova a squadre, mentre venerdì 29 giugno andrà in scena la gara individuale. Una compagine composta da cinque alfieri italiani proverà a ben figurare nel Barcelona Royal Polo Club su un palcoscenico in cui saranno pochi i big in gara, ragion per cui le ...