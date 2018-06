Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 5 di Fortnite

Epic Games fa causa a un ex dipendente per aver condiviso in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite : Epic Games sostiene che un ex dipendente abbia violato un accordo di non divulgazione, condividendo in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite.Mentre erano tutti entusiasti dell'evento di Fortnite con protagonisti questi meteoriti, qualcuno in casa Epic Games stava preparando un'azione legale e ora lo studio ha intentato causa contro Thomas Hannah, un ex dipendente che ha violato un accordo di non divulgazione.Secondo la causa, come ...

Fortnite pronto a importanti cambiamenti - Epic Games all’opera : Continua a macinare migliaia di ore di gioco Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che, nel corso degli ultimi sei mesi, ha fatto registrare numeri da paura sotto il profilo degli utenti coinvolti nella modalità Battle Royale. Una formula vincente che, unita alla diffusione gratuita del gioco, ha permesso di raggiungere tantissimi videogiocatori, con il ritorno economico che è garantito dalle microtransazioni sugli elementi ...

Fortnite : disponendo in un modo particolare alcune costruzioni si può formare una svastica. Epic Games sta già lavorando per risolvere il problema : A quanto pare, allineando in una certa maniera alcune costruzioni presenti nel popolare Fortnite, sarebbe possibile ottenere il simbolo della svastica, un simbolo che, generalmente, viene ricollegato al nazismo.Stando a quanto riportato da VG247.com, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto casualmente che, disponendo in un modo particolare delle texture di alcune costruzioni, si riesce ad ottenere il simbolo.In realtà, ricreare il simbolo della ...

PUBG Corp ha intentato una causa contro Epic Games per violazione del copyright : Mentre poco fa vi riportavamo le ultime dichiarazioni di Tim Sweeney sulla coesistenza dei due giganti del battle royale, PUBG e Fortnite, ecco arrivare notizia dal "tono" un po' diverso.Infatti, come riporta PC Gamer, sembra proprio che gli sviluppatori di PUBG, dopo gli attacchi dello scorso settembre 2017, siano passati ai fatti citando in giudizio Epic Games per violazione di copyright.PUBG Corp, dunque, ha intentato una causa contro Epic ...

V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe : Lo sappiamo tutti, Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da Epic Games. Chiaramente con l'aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone. Soldi gratis in Fortnite? Impossibile Sicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone ...

Pericoli Fortnite per Android - Epic Games spinge alla cautela : Non si arresta di certo il momento d'oro che sta vivendo in questi mesi Fortnite, il fortunato titolo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games e che continua a macinare numeri spaventosi, in virtù di una formula di diffusione gratuita che gli ha permesso sostanzialmente di raggiungere un pubblico vastissimo. Gli introiti, d'altro canto, sono garantiti dalle microtransazioni, con gli utenti che foraggiano gli sviluppatori con pagamenti ...

Epic Games continuerà nella causa contro il quattordicenne che ha fatto uso di cheat su Fortnite : Lo scorso ottobre Epic Games ha avviato una causa contro un quattordicenne che faceva uso di cheat su Fortnite, riporta VG247.Ebbene, come possiamo leggere, Epic continuerà imperterrita nella causa contro l'adolescente.La madre del ragazzo scrive in una lettera alla corte del distretto orientale della Carolina del Nord: "Sono convinta che a causa della loro scarsa capacità di programmare e modificare il gioco stanno usando mio figlio come capro ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Rimossi Missili Guidati da Fortnite - per sempre? Cosa ha detto Epic Games : Sono passate solo due settimane circa dall'arrivo dei Missili Guidati in Fortnite. Epic Games oggi ha deciso di rimuoverli del tutto dal gioco. In un post su Reddit, Epic ha detto che condivide la preoccupazione espressa dai giocatori circa il fatto che quest'arma sbilancia il gioco e la forza intrinseca del missile guidato. In risposta, ha messo l'arma "in pausa mentre pensiamo ai prossimi passi per il suo futuro". Addio ai Missili Guidati in ...