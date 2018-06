Energica Motor Company | nuovo semestre da record

Energica Motor Company sigla nuovo accordo in Germania : Teleborsa, - Energica Motor Company rafforza la sua presenza sul territorio tedesco. La Società ha infatti sigla to un nuovo accordo commerciale in Germania presso il punto vendita V.V. Medien-Service ...

Energica Motor convoca soci per rafforzamento patrimoniale - titolo in rally : Il Cda di Energica Motor Company ha deliberato di convocare gli azionisti in sede ordinaria, per l'approvazione di un piano di stock option rivolto agli amministratori e ai dipendenti e, straordinaria,...