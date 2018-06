ENEA - al via candidature Premio Energy Manager 2018 : Sono iniziate, oggi 27 Giugno, le candidature per il Premio Energy Manager 2018, organizzato dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia , FIRE, in collaborazione con ENEA e KeyEnergy. ...

ENEA - al via progetto MAD in Monti : modello per efficientamento quartieri storici : Teleborsa, - Creare sinergie tra le varie attività produttive del territorio, valorizzare le tecniche degli antichi mestieri e rilanciare il quartiere attraverso un programma di efficientamento ...

ENEA : al via Matera 2019 - il progetto di turismo sostenibile : In vista di Matera 2019 - Capitale europea della cultura - ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell'ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro , otto itinerari per ...

Industria 4.0 : al via laboratorio ENEA di componenti hi-tech per aerei - motori e protesi medicali : Produrre futuri ‘inchiostri’ per la stampa 3D di componenti hi-tech per aerei, parti di motore per automobili e, in prospettiva, protesi medicali. Sono questi i principali settori del laboratorio ENEA sui materiali avanzati MAIA, che conta su un finanziamento di circa 4 milioni di euro della Regione Lazio. Il laboratorio “Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta” – da qui l’acronimo MAIA – nascerà nel Centro Ricerche ENEA di Casaccia a ...

Salute - ENEA : biotech - al via servizi di trasferimento tecnologico per PMI : Nuove tecniche di indagine sulle malattie genetiche, diete personalizzate per la prevenzione di fattori di rischio come la colesterolemia, ma anche sistemi diagnostici per il riconoscimento precoce e il trattamento mirato di infezioni ospedaliere. Sono le tre linee di ricerca dei servizi offerti dall’innovativa Piattaforma BIOSERVICE per le aziende biotecnologiche della Regione Lazio. Realizzata dal Consorzio In.Bio – che riunisce ENEA e ...

ENEA - formazione : al via le iscrizioni alla Summer school in efficienza energetica : Al via le iscrizioni alla 6a edizione della Summer school in efficienza energetica organizzata dall’ENEA, in collaborazione con ISNOVA e Città Metropolitana di Roma Capitale. I corsi prevedono 80 ore di lezioni intensive e attività sul campo con 50 borse di studio a copertura totale dei costi (materiali e pasti compresi). Sono questi alcuni numeri dell’iniziativa che nasce nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” condotta ...

Ambiente - ENEA : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

Terremoti - Clemente - ENEA - : Con nostri dispositivi risolviamo questione alla base : Teleborsa, - In un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia, ENEA ha sviluppato tecniche particolari antisismiche , fra cui dispositivi per l' isolamento sismico e la dissipazione energetica . ...