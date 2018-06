Emmanuel | due facce di bronzo Caccia i migranti e va dal Papa

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sarà pure stata una "questione di protocollo", ma il presidente della Repubblica francese ieri è stato a Roma senza mettere piede al Quirinale. La "missione di Stato era in Vaticano", fanno sapere gli sherpa. Che confermano il colloquio traMacron e il premier italiano Giuseppe Conte. Obiettivo: scorgere una "soluzione condivisa" sulla nave Lifeline prima di presentarsi daFrancesco senza risposte suie col peso dei respingimenti a Ventimiglia.Roma è stata l'occasione di un secondo "battesimo". Macron si è sempre dichiarato "agnostico", pur mostrando attenzione ai cattolici. La sua prima visita in Vaticano scolpisce però una fase nuova: usare la religione a scopi di politica interna per dare un messaggio ai cattolici.Dopo un anno di Eliseo, i porti chiusi aie l'inasprimento della legge asilo e immigrazione, Macron è in difficoltà. Ma il 9 aprile ha ...