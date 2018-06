Emma Muscat dopo la partecipazione ad “Amici” l’uscita del primo album

Emma Muscat : il suo primo album “Moments” uscirà a luglio : Manca poco! The post Emma Muscat: il suo primo album “Moments” uscirà a luglio appeared first on News Mtv Italia.

Moments è l’album di Emma Muscat dopo Amici 2018 : data di uscita e copertina : Si intitola Moments l’album di Emma Muscat in uscita con Warner Music. Il primo progetto discografico della cantante, nota per aver partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, verrà rilasciato venerdì 6 luglio. Emma Muscat ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore con il trapper Biondo, ancora oggi il suo ragazzo. La cantante appare nel video ufficiale di Roof Garden, rilasciato negli scorsi giorni, e più volte è ...

Amici : Emma Muscat pronta per l’uscita del suo album : Quando esce l’album di Emma Muscat di Amici? Dopo il vincitore Irama, Carmen Ferreri, Einar e Biondo, un nuovo album di un concorrente di Amici di Maria De Filippi si prepara all’uscita. Stiamo parlando di Emma Muscat, la cantante di Malta eliminata ad un passo dalla finale. I fan si sono scatenati sul web dopo […] L'articolo Amici: Emma Muscat pronta per l’uscita del suo album proviene da Gossip e Tv.

Biondo - “Roof Garden” nuovo singolo/ Video - con il rapper anche Emma Muscat : party in stile “Grande Bellezza” : Chi ha seguito Amici 17 conosce bene Roof Garden e conosce bene Biondo ma per tutti gli altri il Video che accompagna il nuovo singolo potrebbe essere il prossimo tormentone estivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:59:00 GMT)

Amici 2018 / Verso la finale : chi vincerà? I pronostici del pubblico e le parole di Emma Muscat dopo l'uscita : Amici 2018 si accinge a chiudere i battenti. La finale è in arrivo e gli allievi si preparano mentre Emma Muscat, dopo l'addio, svela le sue emozioni.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:31:00 GMT)

Amici 17 : Emma Muscat eliminata - ecco chi sono i finalisti del talent show : Emma Muscat è stata eliminata da Amici 17: in finale Irama, Lauren, Carmen e Einar Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 17? Emma Muscat. La cantante di Malta non è riuscita a guadagnarsi la finale nel talent show di Maria De Filippi. Per ben tre volte la fidanzata di Biondo ha provato ad […] L'articolo Amici 17: Emma Muscat eliminata, ecco chi sono i finalisti del talent show proviene da Gossip e Tv.

Alvaro Soler duetto con Emma Muscat - Amici 2018/ "La Cintura" - il tormentone per rilanciare la cantante : Alvaro Soler, ospite nella semifinale di Amici 2018, duetterà con Emma Muscat, cantante nella squadra bianca. Come se la caverà? Anticipazioni, news e info sul cantante spagnolo...(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:01:00 GMT)

Emma Muscat Vs Carmen Ferreri - lite in diretta?/ Amici 2018 - tensione alle stelle tra le due cantanti : Amici 2018, la rivalità tra Emma Muscat e Carmen Ferreri è alle stelle. Dopo lo scontro a distanza ci sarà un nuovo confronto in diretta alla semifinale?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:26:00 GMT)

Emma Muscat/ Amici 2018 - il misterioso incontro con la Warner dopo mille polemiche : Emma Muscat in questa settimana ha avuto il suo bel da fare a rispondere alle critiche di Carmen ma per i fan di Amici 17 è avvenuto lo scontro misterioso con la Warner(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Amici 17 - scontro a distanza tra Emma Muscat e Carmen Ferreri : Daytime Amici, Carmen Ferreri attacca Emma Muscat È giunta alle battute finali la diciassettesima edizione del serale di Amici. Domenica, infatti, in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi condurrà la semifinale e assegnerà ufficialmente le divise della finalissima che si terrà il 10 giugno sempre sull’ammiraglia Mediaset. Il profumo della vittoria tormenta i concorrenti ancora in gara: da una parte, nella squadra Bianca, Irama e Emma e ...

BIONDO / L'amore per Emma Muscat e le polemiche : "Il pubblico mi apprezza per quello che sono" (Amici 2018) : BIONDO, ultimo concorrente eliminato ad Amici 2018, racconta in un'intervista esclusiva il suo percorso, i progetti per il futuro e L'amore per Emma Muscat.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:03:00 GMT)

Amici 17 : trionfa Irama - sfida diretta tra Emma Muscat ed Einar Ortiz - nessun eliminato dalla scuola : I due cantanti si scontrano ma vengono salvati entrambi dai professori, Marco Bocci riceve una emozionante sorpresa.

Emma Muscat duetta con Annalisa in semifinale con i complimenti di Ermal Meta (video) : Emma Muscat duetta con Annalisa per la semifinale di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista della squadra bianca ha dovuto misurarsi con una delle più grandi voci degli ultimi anni, ricevendo i complimenti di alcuni membri della giuria esterna. Il brano scelto per la prova, svolta nella prima parte del programma, è Il mondo prima di te che Annalisa ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018 nel quale si è piazzata al 3° posto ...