Elisa Isoardi | «Antonella Clerici mio modello Il cibo? Cucino sempre per Matteo»

Elisa Isoardi alla presentazione dei Palinsesti Rai : "Non parlo di Salvini - teniamo separate le cose..." : La giornata della presentazione dei nuovi Palinsesti Rai è stata particolarmente impegnativa per Elisa Isoardi, neo-conduttrice de La prova del cuoco (la conduttrice piemontese ha già condotto il programma che fu di Antonella Clerici, dal 2008 al 2010).La Isoardi, prevedibilmente, infatti, è stata subissata di domande riguardanti il suo compagno, il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini.prosegui la letturaElisa Isoardi alla ...

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi andranno a vivere insieme a Roma : La storia d'amore tra il vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e la conduttrice Elisa Isoardi che, a partire da settembre tornerà al timone de La prova del cuoco, programma di Rai 1 che non verrà più condotto da Antonella Clerici, va avanti serenamente e non conosce crisi.Il settimanale Chi, infatti, con un'indiscrezione pubblicata sull'ultimo numero disponibile dal 27 giugno, ha fornito i motivi per i quali il ...

“Straziante”. Elisa Isoardi - la tragica verità dietro “quella” preghiera. Una storia tristissima : “Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani – una settimana fa Elisa Isoardi, la compagna di Matteo Salvini, aveva scritto su Instagram questa preghiera – Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue ...

“Così non va”. Il post di Elisa Isoardi spiazza i fan : critiche a lei e Matteo Salvini : Dalle recentissime foto in costume da bagno sotto il sole di Ischia per la cover del settimanale Gente a uno sfogo che per molti suona come una ‘svolta mistica’ su Instagram. Elisa Isoardi è la donna del momento e non certo perché andrà a sostituire Antonella Clerici al La prova del cuoco, lo show che cambia guida dopo ben diciotto anni. La conduttrice tv è la ‘first lady’, la compagna di Matteo Salvini e, su ...