macitynet

: 'Elezioni Midterm e fake news, Apple ha incontrato i servizi segreti USA' di Mauro Notarianni -… - Amorne_1979 : 'Elezioni Midterm e fake news, Apple ha incontrato i servizi segreti USA' di Mauro Notarianni -… - setteBIT : L’annuncio di ieri di Apple su Apple News x le elezioni USA - tvdigitaldivide : Usa, Apple News lancia sezione di notizie per elezioni di Midterm -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il meeting si sarebbe svolto in un'atmosfera tesa con le aziende del mondo IT che avrebbero più volte insistito per ottenere informazioni dai funzionari federali senza però riuscire a ottenere niente ...