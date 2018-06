Elezioni - chi governa e dove : la nuova mappa politica delle città italiane : Sebbene di stretta misura, il centrosinistra governa ancora il maggior numero delle principali città italiane. Dopo l’ultima tornata di Elezioni amministrative emerge infatti un’Italia colorata di “rosso” per poco più della metà, quindi di “azzurro” per poco meno del 50 per cento, mentre restano poco più di briciole (anche se grandi città come Roma e Torino) al M5S ...

Erdogan vince Elezioni Turchia/ Il presidente : “E’ una vittoria degli oppressi”. Ma il suo partito perde punti : elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:47:00 GMT)

ERDOGAN VINCE Elezioni TURCHIA/ Ince - “il regime è più vicino” : Temelkuran - “Ue sostenga nostra opposizione” : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:55:00 GMT)

Turchia - Ue a Erdogan “impegno su temi comuni”/ Elezioni - libera l’italiana Cattafesta : “volevano intimidirmi’ : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:55:00 GMT)

TURCHIA : ERDOGAN VINCE LE Elezioni - AKP PERDE 7 PUNTI/ Presidente rieletto - Osce denuncia "concorrenza impari" : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Elezioni in Turchia - trionfa il 'sultano' Erdogan. L'opposizione curda in Parlamento : In politica estera egli intende proseguire il sostegno ai gruppi 'ribelli' ed estremisti islamici in lotta contro il presidente Bashar al-Assad in Siria, utili alleati nella lotta contro i movimenti ...

Tavecchio : 'Elezioni in Figc prima possibile' : Roma, 25 giu. , askanews, Elezioni in federazione al più presto possibile. E' quanto auspica l'ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio intervenuto al Senato alla manifestazione 'Un goal al 90 -...

Turchia : Erdogan vince le Elezioni - Akp perde 7 punti/ Presidente rieletto - nuove ondate di arresti : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Elezioni Turchia : Erdogan trionfa - la lira rimbalza : ... visto che non ci saranno probabilmente cambiamenti nelle strategie di Erdogan che possano supportare il rilancio dell'economia del Paese. Per questo motivo, fanno notare gli analisti, dopo le ...

SIENA - TERNI - PISA - AVELLINO : RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018/ Umbertide - Elezioni Comunali : Cdx schianta Pd : PISA, SIENA, RISULTATI Elezioni 2018: ballottaggi Comunali, Alessandro Latini del Cdx sindaco di TERNI, sorpresa Vincenzo Ciampi dell'M5s ad AVELLINO.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Elezioni TURCHIA - VINCE ERDOGAN/ Allarme opposizione : “avrà poteri quasi assoluti”. Presidente fino al 2028? : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Elezioni in Turchia : Erdogan in testa col 58% : ...

Elezioni in Turchia - partito di Erdogan : affluenza voto all’87% : Elezioni in Turchia, partito di Erdogan: affluenza voto all’87% Elezioni in Turchia, partito di Erdogan: affluenza voto all’87% Continua a leggere L'articolo Elezioni in Turchia, partito di Erdogan: affluenza voto all’87% proviene da NewsGo.

Erdogan vince le Elezioni in Turchia e conquista nuovi poteri presidenziali : Aveva già dato per certa la sua vittoria ieri sera, a urne chiuse da poche ore e nonostante la Commissione elettorale suprema della Turchia (YSK) non avesse ancora annunciato i risultati ufficiali. Il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato che la sua Alleanza si è assicurata la maggioranza