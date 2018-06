Effetto industria 4.0 : l’elettronica made in Italy vale 78 miliardi : Uno dei robot Comau Smart NJ4 coinvolti nel processo di saldatura (foto: Maserati) L’industria tecnologica italiana è in salute e la sua crescita fa bene al Paese. Lo dicono i numeri presentati da federazione Anie, una delle principali organizzazioni confindustriali che con le sue aziende di elettronica ed elettrotecnica rappresenta quattro mercati strategici per l’Italia: industria, edilizia, energia e infrastrutture. Nel 2017 il ...