leggioggi

: Ecobonus 2018: scade oggi il termine per la comunicazione Enea - - LeggiOggi_it : Ecobonus 2018: scade oggi il termine per la comunicazione Enea - - IsoilOnline : Nel 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’ENEA (RAEE), si legge che grazie all’#ecobonus gli italiani… - IsoilOnline : #Ecobonus: pubblicati chiarimenti per la cessione del #credito d’imposta -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Per tutti coloro che hanno effettuato, dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 marzo, lavori di riqualificazione energetica della propria casa, e che vogliono accedere al famoso– misura riconfermata con la legge di stabilità– , sfruttando le relative detrazioni fiscali, è online il nuovo portale di(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). A questo ente si deve inviare, entroladegli interventi eseguiti nella propria abitazione, se si vuole avere diritto all’agevolazione fiscale. Per tutti gli altri – che hanno effettuato interventi dopo questa data – c’è tempo invece fino a 90 giorni dopo la chiusura dei lavori. È possibile farlo mediante il portale dedicato. Senza questa dichiarazione non sarà possibile indicare le detrazioni nel 730: cos’é e come fare la...