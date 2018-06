Eclissi | a Luglio arriva la “luna di sangue” | ecco tutte le profezie associate al grande

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ladidel prossimo mese sta già agitando gli appassionati di osservazioni celesti. Quella del 27sarà, infatti, l’lunare più lunga del XXI secolo. Lelunari proiettano un bagliore rosso sulla luna grazie al modo in cui la luce è riflessa intorno all’atmosfera terrestre mentre passa in mezzo al sole e alla luna. Nonostante l’evento astronomico sia stato un avvenimento regolare nella storia, molte culture e religioni hanno cercato di attribuire alle lune di sangue i segni di un imminente catastrofe. Le lune di sangue sono state a lungoallesulla fine del mondo, con i teorici cristiani che indicano due passaggi chiave della Bibbia. Il primo, Gioele 2:30-31, dice: “Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga ile terribile giorno del Signore”. La luna di sangue è citata anche nel Libro delle ...