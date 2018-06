Ecco tutti i magheggi anti Italia di Macron

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo ritrovato in Spagna : Ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Calciomercato Fiorentina - Ecco Pjaca : tutti i dettagli dell’affare : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ad un passo dal colpo Pjaca, una trattativa molto importante per il tecnico Stefano Pioli. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da titolare, Juventus e Fiorentina sarebbero in procinto di giungere ad un accordo, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il calciatore invece, pronto un ...

“Mezz’ora gratis per tutti”. Ecco l’ultima proposta di Di Maio : di che si tratta : “Immagino uno Stato che garantisca almeno 30 minuti di connessione a internet a chi non può permetterselo. Siamo al lavoro su questo, l’accesso a internet è un diritto primario di ogni singolo cittadino”. È quanto dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel suo discorso all’Internet Day 2018 in corso alla Camera. DIRETTIVA UE – In merito alla direttiva sul copyright al Parlamento ...

Nba - Harden conquista l'mvp Ecco tutti gli altri premi : Benvenuto nell'Olimpo Nba, James Harden. Il Barba entra definitivamente nel gotha delle stelle della Association conquistando per la prima volta in carriera il premio di mvp, consegnatogli ...

'Lo faccio tutti i giorni'. Bossetti choc : parla dal carcere. Ecco cosa ha fatto sapere : ... nonché chiarificatrice sulla mamma, una donna fondamentale in questa vicenda: 'Mia madre mi ha sempre voluto molto bene, al punto di mentire di fronte alla scienza. Penso che lo abbia fatto ...

“Lo faccio tutti i giorni”. Bossetti choc : parla dal carcere. Ecco cosa ha fatto sapere : Secondo i Ris (e quindi la scienza) e il magistrato Letizia Ruggeri, Massimo Bossetti è colpevole. È stato il muratore di Mapello ad uccidere Yara Gambirasio, ne sono sicuri al 99%, con quell’evidente margine di errore che i test genetici non possono scientificamente confermare, ma che danno comunque una sicurezza sostanziale. Bossetti, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio, la tredicenne di ...

Pensioni - quattordicesima in arrivo (ma non per tutti) : Ecco la data e gli importi : Luglio è un mese importante per i 3,5 milioni di cittadini che percepiscono la pensione: infatti, nel settimo mese dell'...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - Ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Elezioni - Ecco tutti i risultati dei ballottaggi : tracollo Pd nella Toscana rossa : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi era un piccolo test per Lega e M5S, che dovevano fare i conti con il ...

Elezioni - Ecco tutti i risultati dei ballottaggi : affluenza in calo : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi è un piccolo test per Lega e M5S, che devono fare i conti con il primo ...

Filippo Tortu : «Senza papà non sarei qui - ha sfidato tutti con gli allenamenti ed Ecco il 9''99» : Come si riscrivono quasi 39 anni di sport in una notte senza perdere la testa? «Mah è che io ai 9'99 di venerdì sera a Madrid non ci sto proprio pensando. Nella mia mente c'è solo l'obiettivo ...

Da NES a Playstation - Ecco la console per giocare a tutti i tuoi vecchi videogiochi : Il fascino del retrogaming ha contagiato tanti appassionati di videogiochi, alla luce delle numerose uscite degli ultimi anni che hanno riacceso la passione per i giochi vintage di 20-30 anni fa: si è cominciato con il NES Classic Mini, proseguendo con il C64 Mini, lo SNES Classic Mini, fino al Sega Megadrive Mini, alla nuova console Atari o al cabinato di lusso Originx. Ma riuscire a giocare a tutti i videogiochi dell’adolescenza senza ...

Pechino Express - nel cast le signore della tv : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Ecco tutti i concorrenti : Pechino Express nuova edizione, il cast è pronto a partire. Dopo l'esclusione di Eleonora Brigliadori per le dichiarazioni choc su Nadia Toffa, emergono le ultime novità sul reality di Rai2. L'ultima coppia vip ad aggiungersi al resto della "ciurma" è quella composta da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti.--Le due conduttrici saranno "Le signore della tv" e si contenderanno la vittoria del programma condotto da Costantino della Gherardesca con ...

Settanta eventi per tutti i gusti - Ecco tutti gli eventi dell'estate del Porto Antico fotogallery : Qui l'EstateSpettacolo è già iniziata, grazie al 20° Suq Festival , il colorato luogo di incontro di culture che fino a domenica 24 giugno prosegue tra appuntamenti e spettacoli. Solo pochi giorni ...