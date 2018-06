Ecco il vero volto di Giulio Cesare | il ritratto del generale romano ricostruito in 3D

“Non puoi”. Il sEcco no di Briatore alla Gregoraci. Glielo ha vietato Flavio (dopo l’addio) : per Eli è un vero disastro : Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la ...

“Terrore allo stato puro…”. Sempre grintosa e combattiva e poi Ecco la Paola Perego che non ti aspetti. Una confessione su quei giorni difficili davvero inaspettata : È partita la nuova avventura di Paola Perego. “Non disturbare”, il programma in onda nella seconda serata di Rai 1, ha vissuto il suo esordio. A inaugurare la prima puntata due ospiti di eccezione. Due signore della televisione: Simona Ventura e Carolyn Smith. Un viaggio a cuore aperto nelle vite professionali delle due star tra le gioie e i dolori, le luci e le ombre, le risate e le lacrime. La Ventura, che è pronta a tornare in tv con un nuovo ...

Calcio - Dego. RiEcco mister Bagnasco : "Impatto davvero positivo - ognuno avrà la possibilità di esprimere il proprio valore" : Il ritorno di Mirco Bagnasco , chiamato dal Dego a guidare la squadra biancoblu per il prossimo campionato, ha destato grande interesse nel mondo calcistico valbormidese e provinciale. L'ex allenatore del Pallare dei miracoli e del Cengio ha infatti deciso di abbracciare il progetto del club fondato nella passata stagione, senza perdere ...

“Ecco che è successo dopo”. GF - Alberto e Barbara D’Urso ci sono andati davvero a cena : i dettagli : Alberto Mezzetti l’ha detto ancor prima di varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà che avrebbe corteggiato Barbara D’Urso. L’ha ripetuto per tutta la durata del reality, il Grande Fratello, quasi fino allo sfinimento, che è sempre stato attratto dalla conduttrice campana. Una corte spietata, insomma, andata avanti tra gag, battute e ironia di puntata in puntata. Fino alla fine, perché Tarzan di Viterbo (e ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Addio a 'Zero e Lode' - Ecco il vero motivo della chiusura del programma condotto da Alessandro Greco : Come in molti già sanno, dallo scorso 1 giugno si è conclusa l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode . Il gioco del primo pomeriggio aveva raccolto consensi e successi, ma la ...

A 30 anni la bellezza è da «Paradiso per davvero» - Ecco come mantenerla : Trent’anni, bella età. Anzi, bellissima. Cifra tonda che si vorrebbe festeggiare ogni anno per apparire sempre al massimo, con un fisico tonico, nessunissima (o micro) rughetta sul viso, gote rimpolpate e capelli splendenti. L’eden della bellezza? Perché no? Almeno così la pensa lo scrittore Todd Burro nel suo libro Il Paradiso per davvero (ed. Sur) in cui racconta la storia di un bambino di quattro anni, Colton Burpo, a cui capita ...

Auto elettrica - conviene davvero? Ecco quanto costa mantenerla : Le Auto elettriche continuano, lentamente ma inesorabilmente, a conquistare quote di mercato grazie al calo dei prezzi che proprio la maggiore diffusione rende possibile. Ma chi decide di comprare un Auto elettrica, dimostrando una lodevole sensibilita' verso i temi della Tutela ambientale, deve fare i conti non solo con il prezzo di acquisto ma anche con tutte le altre spese, dalle tasse alla manutenzione, necessarie al suo mantenimento. A ...

Calciomercato Hellas Verona - Ecco allenatore e primo colpo per la prossima stagione : Calciomercato Hellas Verona – Grande delusione in casa Hellas Verona dopo la retrocessione nel campionato di Serie B, la squadra di Pecchia non è riuscita a reagire e conquistare l’obiettivo. Ma adesso è arrivato il momento di programmare la prossima stagione e la prima mossa può considerarsi importante, la decisione è stata quella di affidare la panchina all’ex Bari Fabio Grosso, avrà l’obiettivo di riportare ...

Fabio Rampelli - Ecco il vero piano : 'La Lega non scalerà Fratelli d'Italia' : In Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli è l'uomo del momento: appena eletto vicepresidente della Camera e al centro di diversi retroscena politici, si confessa in un'intervista a Il Tempo . Quando gli ...

Razzista - omofobo e classista : Ecco il vero "Che" oltre l'icona : San Paolo Ricorre oggi il novantennale di Ernesto Che Guevara. Nato a Rosario, Argentina, da una famiglia benestante, Guevara si laurea in medicina ma quando nel 1955 conosce Fidel e Raúl Castro in ...

Cristiano Malgioglio : “Ecco chi ha davvero vinto il Grande Fratello” : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: complimenti speciali a Barbara d’Urso e non solo Cristiano Malgioglio si è divertito davvero molto a vestire i panni dell’opinionista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il noto cantautore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarando quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza da poco conclusa. […] L'articolo Cristiano Malgioglio: ...

Belen Rodriguez - Ecco il vero motivo dell'addio ad Andrea Iannone : perché è tutta colpa del suo lavoro : Tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra ormai davvero finita. A togliere l'ultimo dubbio sul tramonto della coppia ci pensa il settimanale Spy che spiega che cosa abbia spinto la showgirl ...

Giulia De Lellis rivela : Ecco perché è rimasta a Verona : La De Lellis spiega la sua nuova vita a Verona Seguitissima sui social, Giulia De Lellis ha fatto breccia nel cuore del pubblico sia di Uomini e Donne che del Grande Fratello Vip dove si è resa indiscutibilmente protagonista. La ragazza, infatti, è divenuta nota alla platea di Canale 5 grazie alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi dove ha corteggiato il tronista Andrea Damante. Tra screzi, litigate e gelosie, la De Lellis è riuscita ...