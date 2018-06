Ecco come il consenso verso i sindaci è crollato negli ultimi decenni 

Un protocollo tra Inps e rappresentanti dei pensionati per migliorare i servizi : Ecco come : L'Inps non lascia soli i propri utenti, soprattutto quelli più deboli come i pensionati e le fasce anziane, e cerca di soddisfare le loro esigenze anche attraverso intese con i sindacati di categoria. ...

Il premier alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue : 'Migranti - Ecco come supereremo Dublino' : Il Governo, 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. ' Il ...

Ecco come i cybercriminali serbi ci rubano i codici del bancomat : Si chiamar "skimmer" ed è un dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare su una memoria i dati della banda magnetica dei badge. A usarlo (guarda il video) erano due serbi di 22 e 42 anni che, abilissimi in questa tecnica, riuscivano a manomettere gli sportelli dei bancomat del centro di Palermo. Veri e propri "cyber criminali", talmente bravi in quello che facevano, da avere violato la segretezza di numerosi accessi prima di ...

Il premier alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - Ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Ecco come rubavano i codici bancomat : Erano riusciti ad alterare il funzionamento dei bancomat con l'uso di skimmer: sofisticati sistemi elettronici che, collocati come cloni nella parte anteriore del sistema erogatore di banconote, ...

Look da spiaggia in stile anni ’70? Ecco come realizzarlo : Gli anni Settanta rappresentano una pietra miliare dello stile: un Look anni Settanta si riconosce subito! E preparatevi, perchè sta per tornare alla grande. Intanto cominciate a farvi l’occhio in spiaggia quest’estate, perchè dalla prossima stagione vedrete accenni di Look Seventies ovunque! Look da spiaggia in stile anni ’70: gioielli a volontà Oversize, dorati, con pietre, smalti e decorazioni di tutti i tipi: i gioielli, ...

Google - Ecco come fa «Big G» a guadagnare una montagna di soldi : Il colosso del web basa il suo business per grande parte sulla pubblicità, grazie alla raccolta meticolosa dei nostri dati personali e delle nostre consuetudini di navigazione. Ma, negli ultimi anni, ha aumentato i ricavi da altre fonti. ecco quali ...

Più potente e luminoso : Ecco come si trasforma l'LHC : All'LHC lavorano oltre 3.000 tra tecnici e scienziati per condurre gli esperimenti di fisica delle particelle più grandi e complessi del mondo. Nell'illustrazione, il tunnel di 27 km dell'...

Mondiali Russia 2018 - i due match serali : Ecco come vederle stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Scopriamo tutto sulle partite della Coppa del Mondo di Russia 2018 di oggi in prima serata: Nigeria vs Argentina e Islanda vs Croazia.

Matteo Salvini come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : Ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...

Spalletti annuncia la difesa a 3 : Ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Longevità a quattro zampe. Ecco come Fido e Micio possono diventare «nonni». - Milano Post : Nutmeg non è ancora ufficialmente il gatto più vecchio del mondo, secondo il Guinness dei primati, ma si appresta a diventarlo e non manca giorno che ai coniugi non arrivi la richiesta della«ricetta, ...