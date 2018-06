EA | il prossimo titolo di Josef Fares sarà molto più grande | più ambizioso e con un

eurogamer

(Di mercoledì 27 giugno 2018) A Way Out è stato sicuramente un giocoapprezzato dai giocatori, ildiè riuscito a piazzare oltre un milione di copie in poco più di due settimane dal lancio, numeri piuttosto buoni.Degli ottimi risultati del gioco è rimasta soddisfatta anche Electronic Arts, che ha pubblicato A Way Out sotto l'etichetta EA Originals. EA, infatti, ha deciso che, per ilprogetto di, verrà messo a disposizione un budget maggiore stando a quanto dichiarato a Games Industry dal CDO, Patrick Söderlund:"Abbiamo scelto di finanziare A Way Out poiché è basato su un'idea unica legata al gioco cooperativo. Abbiamo apprezzato, la storia e le sue idee. Il modo in cui ha eseguito il lavoro con il suo team ha fatto sì che i giocatori si innamorassero dele dimostra che il programma EA Originals ndr può raccogliere i suoi frutti ed è in grado di ...