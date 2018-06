È morto il padre di Michael Jackson - People - Spettacoli

RICHARD HARRISON È morto/ Addio a Il Vecchio di Affari in Famiglia. Il figlio : ho perso un padre - un... : RICHARD HARRISON è MORTO. "Il Vecchio" di Affari in Famiglia, in onda in Italia su Cielo e History Channel, aveva una grande passione per le auto d'epoca. La morte di RICHARD HARRISON ha sconvolto chi lo ha amato come attore, ma ancora di più il figlio Rick che, per annunciare la scomparsa del padre, ha usato toccanti parole che, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.