E la Harley ora vorrebbe lasciare gli States dei dazi di Trump

Harley Bird - la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1.000 sterline all'ora : "È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l'attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa", dicono di lei. La sua carriera inizia ...

Margot Robbie conferma che lo spin-off su Harley Quinn è in lavorazione : Sono passati ormai due anni dal primo esordio di Margot Robbie come Harley Quinn sul film “Suicide Squad”. L’idea di realizzare uno spin-off dedicato esclusivamente al suo personaggio era già nell’aria da tempo (con alla regia Cathy Yan) ma recentemente l’attrice durante una intervista ha confermato che il film è ancora in lavorazione e ha dichiarato anche: Ho proposto l’idea di un film di gruppo al femminile ...

Harley-Davidson e Jeep ancora insieme nel 2018 : Per il quinto anno consecutivo, Harley-Davidson e il marchio Jeep hanno rinnovato e rafforzato la loro collaborazione in ambito europeo. In base all'accordo, il marchio Jeep sarà Key...