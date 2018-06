E Di Maio e Fraccaro sistemano i loro consiglieri

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI Maio : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE , diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Governo - nuovo vertice Di Maio -Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo , ultime notizie live: Contratto M5s- Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier , forse ai 5Stelle. Tra i Nomi : Bonafede , Spatafora e Fraccaro (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

Governo - spuntano i nomi di Fraccaro e Bonafede (M5s). “Salvini e Di Maio vicepremier” : Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un Governo M5S-Lega guidato da un 5 Stelle che non sia il leader Luigi Di Maio. Sia Salvini che il capo politico del Movimento sarebbero in squadra, a capo di due ministeri importanti, e con ogni probabilità, con due posti da vicepremier. Stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe dei ...