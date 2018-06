Due giornate di eventi | a Capo d' Orlando ed a Piraino

Veregra children - altre Due giornate all'insegna del divertimento : SPETTACOLI E ANIMAZIONI DI MARTEDÌ 26 GIUGNO Martedì 26 dalle ore 16 sarà aperto lo spazio giochi di via Gramsci e dalle ore 18 la compagnia Microcirco di Carla Acquarone e Rodolfo Ferraris, in arte ...

Clamoroso Cristiano Ronaldo : rischia il rosso col Var e Due giornate di squalifica… graziato! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo molto ingenuo, il calciatore del Portogallo ha rischiato grosso in occasione della gomitata rifilata ad un avversario Clamoroso Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Portogallo ha rischiato davvero grossisimo. Una sbracciata evidente ai danni di un avversario iraniano, ha fatto sì che l’arbitro dell’incontro consultasse il Var per stabilire se espellere o meno CR7. Ebbene, la decisione è stata quella di graziare il ...

Accompagnati da Due belle giornate di sole - scopriamo tutti gli eventi previsti in Granda nel fine settimana : ... torna C'era una volta nel giardino del Re, l'importante kermesse teatrale che, nella preziosa cornice del Castello e del Parco di Racconigi, darà vita alle ore 17.00 a 3 spettacoli teatrali. L'...

Atletica – Campionati Studenteschi : a Palermo Due giornate di gare : A Palermo i Campionati Studenteschi 2018: due giornate di gare e atleti da tutta Italia Due giornate di Atletica e mille atleti in gara da tutta Italia. Dai Campionati Studenteschi di Palermo parte un messaggio importante: no alle mafie e viva la cultura della legalità. La Finale nazionale per gli Istituti di 2° grado – organizzata dal MIUR, in collaborazione con FIDAL, CONI e CIP – si è aperta mercoledì nel ricordo collettivo del ...

Il Lions scende in... piazza : Due giornate di visite gratuite con medici specialisti : Le branchie specialistiche coinvolte saranno: oculistica, ortopedia, cardiologia, dermatologia, scienza della nutrizione, diabetologia, esame dell'udito e diagnostica vascolare eco-color-doppler. I ...

Serie A - giudice sportivo : Due giornate al laziale Patric : Due turni di squalifica al laziale Patricio Gabarron, meglio noto come Patric, sono stati decisi dal giudice sportivo della Serie A dopo le partite dell'ultimo turno di campionato. Il giocatore, in ...

Rome Art History Network terrà Due giornate dedicate alle Digital Humanities : Le Digital Humanities nel mondo dell'editoria Chair Allison Levy , Digital Scholarship Editor, Brown University, 16.05 Giuditta Cirnigliaro , Rutgers University, , The Digital reconstruction of ...

EsperiMUSME : Due giornate speciali dedicate ai bambini : L' EsperiMUSME Creativity di questo fine settimana, che coniuga scienza e arte, è dedicato al volto: "Ti si legge in faccia", spiega ai bambini che le espressioni facciali rispecchiano, attraverso i muscoli, emozioni esentimenti che si riflettono e si mescolano ...

Due giornate di mercatini a Casale : ... la fiera del gioco e del fumetto che, dal 16 al 17 Giugno, invaderà il Castello di Casale con un allestimento grandioso , a cura di m-ON, , con spettacoli, stand, area street food, ospiti, giochi, ...

Valmontone - Due giornate - 5 e 6 maggio 2018 - dedicate alla Salute : eventi nelle piazze cittadine : ... controlli gratuiti per tutti in molteplici e variegate specializzazioni della scienza medica. La prevenzione medica è l'azione tecnico-professionale o l'attività che mira a ridurre eventi ...

Incidenti in alta quota - Due giornate tragiche : quattordici morti di cui sette italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi nelle ultime 48 ore in alta quota. Cinque distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono deceduti cinque italiani e, in tarda mattinata in ospedale, la moglie bulgara di ...

Baseball - Serie A1 2018 : le solite tre già in fuga dopo Due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...

Serie B - Lopez dello Spezia squalificato per Due giornate : Il giudice sportivo di Serie B, in merito alle partite della 38esima giornata, ha squalificato per due turni il giocatore dello Spezia Walter Lopez per “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quindicesima sanzione) e per avere, al 45° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro”. Una giornata di squalifica per sette ...

