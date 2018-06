Ducati Monster 1200 25° Anniversario | l’edizione speciale celebra i 25 anni della mitica

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La Casa di Borgo Panigale ha realizzato ilpiù prezioso ed esclusivo di sempre per festeggiare i 25di storia dell’iconica naked Presentato al Salone di Colonia nel 1992 ed entrato in produzione il 5 marzo 1993, ilha raggiunto in pochilo status di icona nel mondo delle due ruote, creando dal nulla il segmento delle naked sportive e raccogliendo attorno a sé una delle comunità di motociclisti più numerosa e fedele: iisti. Per festeggiare i primi 25di storia#moto più iconicaCasa di Borgo Panigale, che dal 1993 è stata prodotta in oltre 325.000 esemplari, #ha deciso di realizzare il25°. Prodotto in soli 500 esemplari numerati, il25°rappresenta perla massima espressionenaked sportiva. Si distingue per una livrea tricolore dedicata che caratterizza cupolino, ...