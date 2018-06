Dua Lipa in lacrime a Denver abbandona il palco per un problema di salute | “Mi dispiace

Dua Lipa in lacrime ha dovuto interrompere un concerto a causa di un’infezione all’orecchio : Forza Dua <3 The post Dua Lipa in lacrime ha dovuto interrompere un concerto a causa di un’infezione all’orecchio appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa sarà headliner del festival musicale realizzato da suo papà in Kosovo : Un sogno che diventa realtà

Dua Lipa e il fidanzato assicurano di essere più uniti che mai - dopo che lui era stato visto con un'altra : Smentito il tradimento

Ufficiale il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa in Sweetener - svelata la terza collaborazione dell’album : Il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa non è più solo una voce di corridoio: la cantante inglese è coinvolta nell'album Sweetener, il quarto in studio per la popstar americana, in uscita il 20 agosto. A confermarlo è il nuovo numero della versione inglese di Vogue, che ha dedicato ad Ariana Grande la copertina, con un ampio servizio fotografico e un'intervista al suo interno. La rivista spiega che "Pharrell Williams e Max Martin hanno fatto ...

Dua Lipa ha svelato qualche anticipazione sul suo nuovo album : Ecco come "suonerà"

Notte di fuoco tra Dua Lipa ed Asensio? La verità della cantante su Twitter : Dua Lipa ed Asensio hanno trascorso una Notte di passione dopo la finale di Champions League? La risposta della londinese Il gossip calcistico mormora di una Notte di passione tra la cantante londinese Dua Lipa e il calciatore del Real Madrid Marco Asensio. L’ala sinistra dei Blancos si sarebbe intrattenuto con la 23enne in hotel dopo la vittoria della finale di Champions League. Sarà andata davvero così? Asensio non ne proferisce parola, ...

Dua Lipa fantastica alla finale di Champions League : ecco il video integrale della performance : Guardalo dall'inizio alla fine