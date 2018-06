Dramma nel ciclismo | grave l' olimpionica Vogel

Mestre - Dramma in lavanderia : operaio muore incastrato nel nastro trasportatore : Incidente sul lavoro all'Hotel Service a Mestre. A perdere la vita è stato un bengalese di 33 anni che lavorava per l’azienda lagunare che si occupa di lavaggio biancheria per alberghi; trasportato all'ospedale dell'Angelo è deceduto dopo poche ore.Continua a leggere

Dramma al Ruggi - mamma allatta il bambino e poi si lancia nel vuoto : Salerno. Dramma all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove una donna di Sapri, Antonietta Corinto, di 26 anni, si è lanciata dal sesto piano dopo aver allattato il ...

Scoppia il caos nel governo : il Drammatico sospetto - grillino - sul ministro 'infiltrato' : Nel governo, soprattutto dentro il Movimento 5 Stelle , la domanda cruciale di questi giorni riguarda Giovanni Tria , il ministro tecnico dell'Economia : 'Ma è il poliziotto buono o l'infiltrato dell' ...

Incidente choc : l’auto prende fuoco nello schianto. Ci sono morti e feriti. Le immagini Drammatiche sconvolgono tutti : Le strade italiane continuano a confermarsi uno scenario di incidenti, sangue e tragedie. Un altro giovane è morto in uno scontro violentissimo ed è morto in un modo indescrivibile: bruciato nella sua auto. La persona che era con lui è stata strappata dalle fiamme da alcuni passanti. Il fatto è avvenuto a Turate, nella provincia di Como. Secondo le prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati in via Como, una ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - Nela : "Monchi non è matto - nessun Dramma per la Roma" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Muore schiacciato da una lastra di cemento : nuovo Dramma sul lavoro nel Veronese : È morto sul colpo un operaio colpito da una lastra di cemento mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). Per l'uomo, nato a Delianuova...

Alda Merini - chi è?/ La solitudine nei volti e nell’arte : il Dramma del fragile amore (Maturità 2018) : Chi è Alda Merini, la grande poetessa milanese protagonista del Tema Artistico letterario di Maturità 2018. La solitudine nei volti e nell'arte: il dramma del fragile amore(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Cesena nel Dramma : l'Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano : Cesena Dalla speranza degli ultimi giorni al terrore degli ultimi minuti. Alle 16.30 è arrivata la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che ha bocciato l'accordo proposto dal Cesena. Il Cesena ha ...

Marito e moglie morti dopo esser andati a un funerale - il Dramma nel dramma : Un dramma nel dramma quello che ha colpito una coppia del Tennessee. Sabato scorso Troy Jenkins, 49 anni, e Cameo Sanders, 38 anni, sono andati al funerale del cugino dell'uomo ma, una volta...

Dramma nella notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni precipita e muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Dramma nel CEV Moto3 - Andreas Perez investito dal gruppo : il 14enne muore a Barcellona : Una terribile notizia ha sconvolto la famiglia del motociclismo. Nel weekend il CEV ha fatto tappa a Barcellona ma purtroppo è avvenuto un incidente mortale. Durante la seconda gara della Moto3, dove corrono alcuni dei possibili fenomeni della MotoGP del futuro, Andreas Perez è caduto ed è stato investito dal gruppo che sopraggiungeva. Il 14enne è stato prontamente soccorso e portato in elicottero all’Hospital Sant Pau della località ...

Amadeus - lo strazio in diretta a Ora o mai più : 'Ho iniziato a stare male - poi ho scoperto che...'. La vip nel Dramma : Ha trionfato nella prima puntata di Ora o mai più , ma soprattutto Annalisa Panetta, in arte Lisa , ha fatto commuovere tutti, dal conduttore Amadeus ai telespettatori. La cantante rivelazione del ...

Dramma nella notte a Lavis - muore a 33 anni Juri Miorandi trovato a letto senza vita : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Marica Viganò Invio mail Follow @viganoladige Leggi ...

Guatemala - miracolo nel Dramma : 99 morti - bambina salvata dalle ceneri : Si fa sempre più tragico il bilancio delle vittime provocate dall'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala: secondo l'ultima cifra fornita dal National Forensic Institute, i...