Dopo quarant' anni torno Rugantino perché le maschere non hanno età

Formula 1 GP Canada. Quarant'anni Dopo è ancora 'febbre Villeneuve' : L'8 ottobre 1978, in una Montreal gelida e piovosa si corre il primo GP del Canada sul nuovo tracciato dell'isola di Notre Dame, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. I giochi per il ...

Impresa Cecchinato - un italiano in semifinale al Roland Garros Dopo quarant'anni : Il palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic. «Sto sognando? Forse sto dormendo? Non capisco più niente»--Incredibile. Il termine giusto lo usa proprio Marco Cecchinato e non gli dispiacerà se lo usciamo anche noi perché davvero qui si va oltre la favola, il sogno, il miracolo già citati all’arrivo ai quarti di finale del Roland Garros. Tutto superato. Cecchinato, 25enne palermitano è in semifinale a Parigi e ci è arrivato ...

Impresa Cecchinato - un italiano in semifinale al Roland Garros Dopo quarant’anni : Incredibile. Il termine giusto lo usa proprio Marco Cecchinato e non gli dispiacerà se lo usciamo anche noi perché davvero qui si va oltre la favola, il sogno, il miracolo già citati all’arrivo ai quarti di finale del Roland Garros. Tutto superato. Cecchinato, 25enne palermitano è in semifinale a Parigi e ci è arrivato battendo l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic (6-3 7-6 1-6 ...

Bari - processi in tenda Dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia : “Quaranta gradi e zanzare”. E se piove rischio allagamento : Il caldo torrido, le zanzare e il rischio che i disagi continuino, ma al contrario, nel caso in cui arrivasse la pioggia. A Bari è emergenza dopo lo sgombero del Palazzo di Giustizia, perché nelle tre tende allestite nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici si svolgono circa 200 udienze al giorno di rinvio dei processi penali. Tutte velocissime: aperte e chiuse con aggiornamenti a “date ...

Aborto - legge 194 quarant'anni Dopo : Aborto, legge 194 quarant'anni dopo Il 22 maggio del 1978, veniva approvata la legge n.194 sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). L’Aborto cessava d’essere un reato consumato negli scantinati o in ambulatori improvvisati. Ma l'obiezione di coscienza rende tutt'ora difficile la sua ...

Aborto - legge 194 quarant'anni Dopo - : Il 22 maggio del 1978, veniva approvata la legge n.194 sull'interruzione volontaria di gravidanza , IVG, . L'Aborto cessava d'essere un reato consumato negli scantinati o in ambulatori improvvisati. ...

La 194 quarant’anni Dopo in Italia : “Assassina starai malissimo” - “torna fra un mese”. Le nostre croniste hanno cercato di abortire - ecco cos’è successo : In coda all’alba, in scantinati squallidi e freddi. Numeri di telefono che squillano a vuoto. Attese di settimane. Medici che rifiutano certificati o indirizzano a cliniche private. La volontaria dell’associazione “pro vita” che ti parla di «omicidio». Mentre i consultori cattolici, in crescita, incassano fior di soldi pubblici, ma mettono in chiaro che fra le loro mura la legge sull’aborto non è in vigore. Era il 22 maggio 1978 quando in Italia ...

MPV Umbria. Legge sull'aborto - quarant'anni Dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

Legge sull'aborto - quarant'anni Dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

Sanità - La "180" quarant'anni Dopo - al via gli eventi della Provincia : Era il 1975 quando l'uscita del film sui giornali risuonò come 'una risposta politica alla follia'. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi - ...

Il bilancio della legge Basaglia - quarant'anni Dopo : Noi l'abbiamo fatto, con coraggio, e con una delle leggi più democratiche al mondo'. Per un trattamento sanitario obbligatorio, ad esempio, sono previsti numerosi passaggi, a tutela del paziente.E c'...