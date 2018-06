Donna di 41 anni muore in casa | il compagno interrogato per ore

Aghi nell'addome per 56 anni dopo l'operazione / Donna di 78 anni risarcita : Aghi nell'addome per 56 anni dopo l'operazione , Donna di 78 anni risarcita . Nel 1962 la Donna aveva 22 anni , venne dimenticato un ago da sutura all'interno dell'addome nessuno lo disse.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Dopo una lite acceca la Donna che aveva dato della prostituta alla figlia di 10 anni : Una donna inglese è stata condannata a 15 mesi di reclusione per aver acceca to una donna accusandola di aver definito la figlia di 10 anni una " prostituta ".Continua a leggere

Senigallia. Roberto Mancini soccore una Donna di 94 anni : Il ct Roberto Mancini ha soccorso una donna di 94 anni che era stata investita tra via Capanna e via Rosmini

Il bluff della Steve Jobs Donna (che rischia 20 anni di galera) : Andrea CuomoVoleva essere la democratizzatrice del sangue ma sembra che alla fine sta stata soltanto una Dracula come tanti, solo più vorace. Una truffatrice, una pasticciona, nella migliore delle ipotesi una sognatrice senza materia prima. Altro che la Steve Jobs in gonnella, come pure sperava di essere ricordata. Che poi della gonnella Elizabeth Holmes faceva volentieri a meno. Preferiva le giacche scure e i maglioni a collo alto, che le ...

A Verona nuovo femminicidio : uccisa Donna di 77 anni : Un nuovo femminicidio si è compiuto ad opera di Pietro di Salvo, a Verona. L'uomo ha strangolato l'amante, Fernanda Paoletti di 77 anni, trovata morta il 4 di giugno nel suo appartamento in via Unita' d'Italia nella citta' scaligera. Il figlio di Fernanda Paoletti, in ansia perché la madre non rispondeva alle sue chiamate telefoniche, recatosi presso la sua abitazione, ha scoperto [VIDEO] il cadavere. La donna aveva una corda al collo, legata ad ...