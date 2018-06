Domodossola | il sindaco contro l’Asl | “I bambini non possono essere vaccinati insieme ai

fanpage

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ildi, Lucio Pizzi, non vuole che l'Asl vaccini inegli stessi locali in cui vengonoi richiedenti asilo: "Ipiccoli non hanno completato il ciclo di vaccinazioni e sono quindi esposti mentre i migranti non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo". L'Asl ha replicato spiegando che "i locali sono gli stessi ma prima e dopo ogni sessione vengono sanificati e questo avviene per ragioni sanitarie indipendentemente dalla presenza di immigrati".