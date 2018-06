Domodossola | il sindaco all’Asl | “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei

Sindaco Domodossola : “Separare bimbi da migranti durante vaccini” : Roma, 27 giu.(AdnKronos) – Separare i bambini dai migranti durante le vaccinazioni all’Asl. Dopo la , il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi lancia una nuova proposta sui migranti presenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione internazionale e bambini ...