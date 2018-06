Disabili | Ogni Sport Oltre | dalla Fondazione Vodafone 2 mln a 23 progetti

Disabilità & Sport - finanziati 23 progetti con il bando Ogni Sport Oltre : "Fin dal primo giorno l'obiettivo di OSO è quello di dare supporto concreto alle persone con Disabilità che vogliono praticare Sport e allo stesso tempo sostenere attivamente le associazioni sul ...

Disabilità & Sport - finanziati 23 progetti con il bando "Ogni Sport Oltre" : Oltre 2 milioni di euro di finanziamento a 23 progetti per avvicinare le persone con Disabilità allo Sport . Si è chiusa con questo importante risultato l'edizione 2018 del bando di OSO " Ogni Sport ...

Cris Brave - a San Siro con Fedez e J-Ax. Grazie ai sogni la Disabilità svanisce : “Deve esserci prima di tutto un rapporto umano forte, cioè, è giusto venire pagati per il lavoro ma siccome la nostra sarà quasi una convivenza forzata… ha presente Quasi amici, il film? Ecco, Driss all’inizio era uno scapestrato ma una volta creata la sintonia con Philippe, la disabilità spariva completamente. Driss trattava Philippe come una persona normale, lo prendeva anche in giro, proprio come si farebbe tra amici, ...

AIGAE : domenica 3 Giugno - una bellissima escursione condurrà bambini e ragazzi down o con Disabilità cognitiva a vedere una delle meraviglie dell’Italia : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo ...

Ragazzi con Disabilità cognitiva e calcio femminile : la grande sfida della SSD Minerva Milano : ... ne è un esempio così come il premio "Costruiamo il Futuro" o il premio "Fratelli di Sport", istituito dal CONI e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Un passo avanti ancor più ...